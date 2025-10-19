Habertürk
        Ali Sabancı'ya soru engeli

        Ali Sabancı'ya soru engeli

        Geçtiğimiz günlerde Vuslat Doğan ile 29 yıllık evliliğini sonlandıran Ali Sabancı, Bebek'te görüntülendi. Gazetecilerin soru yöneltmesine izin vermeyen korumalar, Sabancı'nın yanına yaklaşılmasına engel oldu

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:39
        Sorulara koruma engeli
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile Bebek'teki bir mekânda yarım saat kadar sohbet etti.

        Ali Sabancı, mekân çıkışında korumaları eşliğinde aracına yöneldi. Sabancı'ya soru sormak isteyen gazeteciler, koruma engeline takıldı. Korumalar, basın mensuplarının Ali Sabancı'nın yanına yaklaşmasına izin vermedi. Sessizliğini koruyan Ali Sabancı, hiçbir açıklama yapmadan hızlı adımlarla oradan ayrıldı.

        #Ali Sabancı

