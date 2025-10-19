Ali Sabancı'ya soru engeli

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ali Sabancı, Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir arkadaşı ile Bebek'teki bir mekânda yarım saat kadar sohbet etti.

Ali Sabancı, mekân çıkışında korumaları eşliğinde aracına yöneldi. Sabancı'ya soru sormak isteyen gazeteciler, koruma engeline takıldı. Korumalar, basın mensuplarının Ali Sabancı'nın yanına yaklaşmasına izin vermedi. Sessizliğini koruyan Ali Sabancı, hiçbir açıklama yapmadan hızlı adımlarla oradan ayrıldı.