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        Haberler Magazin Ali Sabancı'nın Bebek yürüyüşü - Magazin haberleri

        Ali Sabancı'nın Bebek yürüyüşü

        Geçtiğimiz yıl ailesiyle Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçiren Ali Sabancı, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Sabancı, eşinin sağlık durumunu soran gazetecilere "Benden daha iyi" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 08:13 Güncelleme: 25.03.2024 - 08:13
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        "Benden daha iyi"
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        İş insanı Ali Sabancı, geçtiğimiz yıl eşi Vuslat Doğan Sabancı ve iki çocuğuyla birlikte Yunanistan'ın Leros Adası'nda botlarıyla kayalıklara çarparak büyük bir kaza geçirmişti.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ali Sabancı, tek başına Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili bilgi verip "Benden daha iyi" açıklamasında bulundu.

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        #Ali Sabancı

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