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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Palabıyık: Yasin Kol beklentinin üstündeydi - Futbol Haberleri

        Ali Palabıyık: Yasin Kol beklentinin üstündeydi

        Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın tamamlanmasının ardından, HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, bu haftada oynanan maçlardaki hakem kararlarını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

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        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 11.03.2025 - 22:09
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        "Yasin Kol beklentinin üstündeydi!"
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        Trendyol Süper Lig'de 27. hafta sona erdi. Karşılaşmaların ardından HT Spor yorumcusu ve eski hakem Ali Palabıyık, Gözler Hakemde programında mücadelelerdeki hakem performanslarını değerlendirdi.

        "YASİN KOL BEKLENTİNİN ÜSTÜNDEYDİ"

        TFF'nin düzenlediği seminerde hakemlere "Korkmayın, cesur olun ve saha içerisinde oyunculara hissettirin" mesajı ilk alan Yasin Kol oldu. Oyuncuları yanına yaklaştırmadı, otoritesini korudu ve verdiği kararlarla güzel bir maç yönetti. Devre arasında koridorda giderken Okan Buruk'la iletişimi ve Günay Güvenç'e gösterdiği kart, olumlu hareketler... Genel performansa baktığımızda beklentinin de üstünde bir müsabaka yönetti.

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        "KORİDOR O DENLİ KALABALIK OLMAMALI"

        Hiçbir Şampiyonlar Ligi müsabakasında ya da Avrupa'daki herhangi bir müsabakada Alanyaspor-Galatasaray maçındaki gibi bir koridor görüntüsü görmemiz mümkün değil. Böyle bir olay yaşanmaz. Herkesin sorumluluk bilincine sahip olması gerekiyor, koridorda işi yoksa orada olmaması gerekiyor. Özel güvenliğin de bunu engellemesi gerekiyor. Statlarda hiç kimse olması gerektiği yerde değil, herkes her yerde dolaşabiliyor. Bunu önlememiz gerekiyor.

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        MURAT FEVZİ TANIRLI: VINCIC'LE 10 GÜNLÜK ANLAŞMA YAPILSIN

        Slavko Vincic hakkında şunu yazdım: Bu ayın sonunda Beşiktaş-Galatasaray maçıyla başlasın, ardından Fenerbahçe-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarıyla bitirsin. 9 gece 10 günlük bir anlaşma yapsın, bu sezonun tüm yükünü çeksin bence.

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