Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez bu iki takımın birbiriyle oynadığı karşılaşmayı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK),Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık'ı görevlendirdi.
Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan FIFA kokartlı Palabıyık, bu derbiyle kariyerinde ikinci kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bir maçta düdük çalacak.
KARİYERİNDEKİ 5. DERBİ
Ali Palabıyık, pazar günü oynanacak derbiyle kariyerinde 5. kez İstanbul'un "Üç büyük" takımı arasındaki bir maçı yönetmiş olacak.
Ankara bölgesi hakemi Palabıyık, ilk derbi heyecanını ise 2016-2017 sezonunun 5. haftasında Vodafone Park'ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşadı.
39 yaşındaki hakem, aynı sezon Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında da düdük çaldı. Vodafone Park'ta 5 Şubat 2017'de oynanan ve gergin geçen maçta Palabıyık, Beşiktaş'tan Dusko Tosic'i 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu karşılaşmada Palabıyık, ayrıca Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.
Palabıyık, kariyerindeki bir sonraki derbisine 23 Eylül 2017'de çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan söz konusu maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 yendi.
Ali Palabıyık'ın son derbisi Süper Lig'de 14 Nisan 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası oldu. Bu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Ali Palabıyık'ın yönettiği derbilerde Galatasaray 2 beraberlik alırken, Fenerbahçe 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.
GALATASARAY'IN 25, FENERBAHÇE'NİN 30 MAÇINI YÖNETTİ
Ali Palabıyık, kariyerinde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin ise 30 resmi karşılaşmasında düdük çaldı.
Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalarda sarı-kırmızılı takım, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda Galatasaraylı futbolculara 4 kırmızı, 69 sarı kart çıkaran tecrübeli hakem, rakiplerine ise 6 kırmızı, 66 sarı kart gösterdi.
Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçlarda ise sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde Palabıyık, Fenerbahçeli futbolculara 12 kırmızı, 77 sarı kart çıkardı. 39 yaşındaki hakem, sarı-lacivertlilerin rakiplerine ise 9 kırmızı, 90 sarı kart verdi.
Tecrübeli hakem, yönettiği maçlarda Galatasaray'ın lehine ve aleyhine 5'er penaltı verirken, Fenerbahçe'nin lehine 11, aleyhine 2 kez penaltı noktasını işaret etti.
GALATASARAY, SON 10 MAÇINDA KAYBETMEDİ
Sarı-kırmızılı takım, Palabıyık'ın yönettiği son 10 Süper Lig karşılaşmasında yenilmedi.
Galatasaray, Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı lig maçlarında Aralık 2017'den bu yana mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.
FENERBAHÇE, PALABIYIK'IN YÖNETTİĞİ SON 3 MAÇI KAYBETTİ
Sarı-lacivertli takım, Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı son 3 lig maçında puan alamadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Palabıyık'ın yönettiği son 3 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'a 3-1 ve 2-1, Trabzonspor'a ise 2-1'lik skorlarla yenildi. Ali Palabıyık, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'den 3 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!