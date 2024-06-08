Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV'de kozlarını paylaşacak!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi Habertürk TV canlı yayında kozlarını paylaşacak. Tüm Türkiye'nin beklediği yayın saat 23.00'da başlayacak.
Giriş: 08.06.2024 - 22:18 Güncelleme: 08.06.2024 - 22:18
Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, canlı yayında kozlarını paylaşıyor.
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği program Habertürk TV ekranlarında saat 23.00'da başlayacak.
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