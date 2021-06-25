Fenerbahçe Kulübünde bugün yapılacak kongre öncesinde Ali Koç, yönetim kurulu listesini de duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ali Koç’un önümüzdeki üç yıllık yeni dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki gibidir:



Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin



Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş



Camiamızın bilgisine sunarız"