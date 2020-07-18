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Ali Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle on-line olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin sorularını yanıtladı.

Son 10-12 yılda kulüp olarak altyapıyla ilgili parlak bir görüntü çizmediklerini aktaran sarı-lacivertli kulübün başkanı, "Türk futbolunun içinde bulunduğu finansal kriz ve Türk toplumunun demografisine baktığımızda er ya da geç, mecburen veya tercihen altyapıdan, öz kaynaktan oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Bu, sabır gerektiren uzun vadeli bir süreç." diye konuştu.

Kulüplerin dar bir havuzdan altyapı tercihlerini yaptığını anlatan Ali Koç, " Fenerbahçe Spor Kulübünün altyapı takımlarında oynayan futbolcuların kalitesinin ve kabiliyetlerinin daha da gelişmiş olması gerekiyor. Geldiğimizden beri bunun üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunu gerçekleştirmek zaman alacak. Son 10-12 yılda bu konudaki karnemiz çok parlak değil. Altyapının bir sistematiğe bağlanması lazım. Genç Türkiye'nin, altyapıdan sporcu yetiştiren bir sporcu fabrikası olması, net ihracatçı konumuna gelmesi için çok ciddi yapısal değişikliklere ihtiyaç var. Hedefimiz, hem mevcut oyuncularımızı geliştirmek hem de kadrolarımızı kuvvetlendirmek için transfer yapmak. Detaylı ve sistematik bir çalışma yaptığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki havuzun genişlemesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bir devlet stratejisi içinde uygulamalar hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Çok küçük yaştaki çocuklara, çok daha fazla futbol oynayabileceği, turnuvalar ve ligler düzenleyebileceği yapı kurması gerekiyor. Bu yapıya ulaştığımız zaman alttaki havuz genişleyecek. Altyapı yatırımı yapan kulüpler daha avantajlı konuma gelecek. İyi hocalar gerekli. Hoca sayısı ve kalitesi yapısal bir sorun. Tesisler gerekli. 'Yabancı sayısını 14'ten şuraya indirdim.' deyince öz kaynaktan oyuncu yetişeceğinin garantisi yok. Son 15 yılda 11 kere değişmiş bir sistem var. Bilinç, farkındalık, beslenme, eğitim, dil öğrenme, kişisel gelişim konularını topyekun ele almamız lazım. Mevcut şartlarda Fenerbahçe Kulübü olarak doğru adımları attığımızı düşünüyorum. İnşallah bu adımlar zamanla meyvesini verecektir."

"LİYAKAT ÜZERİNE KURULU YÖNETİMLER OLMASI GEREKİYOR"

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine ve kurullarına giren kişilerde liyakatin aranması gerektiğini kaydetti.

TFF'de kulübün iyi temsil edilmediğiyle ilgili bir eleştiri üzerine Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmeden önce de seçildiğimiz zaman da TFF Yönetim Kurulu ile diğer kurulların oluşum şekliyle ilgili endişelerimizi ve itirazımızı, bunun verdiği zararı defalarca dile getirdik. Bunu dile getirmeye devam edeceğiz. 'Onun adamı, bunun adamı, şu takımın temsilcisi' gibi yaklaşım uzun vadede Türk futboluna fayda getirmiyor. Liyakat bazlı değil de kulüp bazlı seçimler veya iş dünyasını temsil eden ama futboldan uzak insanların sadece isim olduğu için yönetim kurullarına girmesinin sonuçları ortada. Liyakat üzerine kurulu yönetimler olması gerekiyor. Bazen bize oyunu kurallarına göre oynamadığımız söyleniyor. Bu doğru. Oyunu kurallarına göre oynamıyoruz. Er ya da geç Türk futbolu yapısal sıkıntılardan olan oluşumları geride bırakıp, spora katkı sağlayacak, kendi alanlarında liyakat sahibi insanlardan oluşmaya başladığı zaman hakemlerin performansı da artacaktır. Adil rekabet sağlanacaktır. Her şeyden önemlisi halkın futbola inancı artacaktır. Bunun sonucunda pek çok konuda Türk futbolu ilerleme sağlayacak."

"TÜM KULÜPLER FİNANSAL AÇIDAN ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, tüm kulüplerin finansal açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, devletin desteğiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini savundu.

Yayıncı kuruluşun yeniden indirim istediğini dile getiren Koç, "Ligde birkaç kulüp hariç, tüm kulüpler finansal açıdan çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Büyük kulüplerin derdi ise daha büyük. Sıkıntıda olan bir sektörde pandeminin etkisi var. Yeni sezonda ne olacağı belirsiz. Kombine, bilet ve loca satacağız ama ne olacağını bilmiyoruz. Yayıncı kuruluşla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen sezon indirim istemişlerdi ve bir sefere mahsus yüzde 15'lik indirim yaptık. Bu sezon hem pandemi indirimi istiyorlar hem de sonraki sezonlarla ilgili indirime gitmeyi istiyorlar. Şartnameye göre yayıncı kuruluş 3,1 milyar lira ödemesi gerekirken, yeni miktarın 1,7 milyara indiği ifade ediliyor. Biz, Kulüpler Birliği olarak bu süreçlerin dışında tutuluyoruz. Tam ne olduğunu bilmiyoruz. Yayıncı kuruluşun önümüzdeki sezon ne yapacağı belli değil." diye konuştu.

Vergi oranları ve iadeleriyle ilgili yapılan değişikliklere değinen Ali Koç, şunları kaydetti:

"Vergiler yüzde 15'ten 40'a çıktı. Stopaj iadesi belirsizliği var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, başkanımız Aziz Yıldırım'ın da etkisiyle devrimsel bir karar çıkmıştı. Stopajlar 6 ya da 7. günde tamamen iade ediliyordu. Bizler de bunu amatör şubelerde kullanıyorduk. Bizim için can suyuydu. Bu çok iyi işleyen sistem ocak ayında kalktı. Yerine ne geleceği belli değil. Şu anda zaten sıkıntıda olan kulüplerimizin finansal durumları, son dönemde yapılan değişiklikler, pandemi etkisi ve yayıncı kuruluşun belirsizliğiyle çok daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmak üzere. Bunların çözümleri var. Çıkarlarımız da sorunlarımız da ortak. Özellikle büyük kulüplerimizin bu reçeteyi birlikte geliştirip, devletimizin de desteğiyle uzun vadeli, istikrarlı, sürdürülebilir ve gerçekçi anlamda uygulanabilir bir plan yapmak mümkün. Bu planı yaparken devlet desteği olması gerekiyor. Geçen sezon kulüplere destek olundu ve bazı şartlar getirildi. Biz o zaman bunun çare olmadığını ifade etmiştik. Geldiğimiz noktada yeniden yapılandırma gerekliliği ortaya çıktı. Biz kulüp olarak bu yapılandırmadan yararlanamadık. Geldiğimiz noktada yapılandırma yapmadan hayatımıza devam etmemiz söz konusu değil. Taşıma suyla değirmen döndürülmez ama buraya kadar döndürmeye çalıştık. Biz, borcumuzu artırmadan, bir kısmını indirerek, yüzde 80 gelirlerin olmadığı ortamda gemiyi buraya yüzdürdük. Ancak bizim de daha fazla gitmemiz mümkün değil. Umarım sezon başlamadan bu soruna bir çözüm buluruz."

"KENDİ İÇ İŞLERİMİZDE ŞEFFAFLIK GEREKİYOR"

Ali Koç, kulübün iç işleriyle ilgili şeffaflık olması gerektiğini ve mali genel kurulda bu konularla ilgili konuşacağını söyledi.

Daha önce başka bir kulübün yöneticisiyle yaşadığı diyaloğu anlatan Koç, "Yönetim kurulu üyesiyken 2012'de ayrılmıştım. Başka bir kulübün efsane yöneticilerinden biriyle yemek yiyordum. Bana, 'Futbol öyle bir şeydir ki yönetimden ayrıldığın zaman senden sonra gelenlerin başarısız olmasını istersin.' demişti. Ben de 'Ağabey herhalde sizin camiaya has bir şey. Bizim camiada olmaz.' demiştim ama son 2 senede yanıldığımı yaşayarak görüyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde bugüne kadar dile getirmekten imtina ettiğimiz bazı gerçek bilgileri paylaşacağız. Kendi iç işlerimizde şeffaflık gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Böyle bir sürece girdik. Herhalde ilk adımları mali genel kurulda olur." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili gelen bir soru üzerine söz alan Metin Sipahioğlu, konu hakkında iletişim çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Artık hukuki konularda adım atma vakti geliyor. Bu konuda detaylı çalışmalar yapılıyor. Bir dosya hazılıyoruz. Yüzde 90 oranında tamamlandı. Başvuruyu önümüzdeki sezon içinde hukuki anlamda yapmış olacağız. O dönem şampiyonlukları katledilen sadece Fenerbahçe değil. Diğer kulüplerle de irtibat kurduk. Biz bu başvuruları yaparken birçok takımın da başvuru yapması gerekiyor. En sonunda Türkiye Futbol Federasyonu, kendilerinin düzenlediği, 30 yıl boyunca oynattıkları, yok sayılan şampiyonlukların hakkını teslim edecek, alın teriyle şampiyonluklar kazanan ve liglere adı verilen efsanelerin hakları verilecektir. Bu konunun eninde sonunda TFF tarafından kabul edileceğini düşünüyoruz. Tüm takımların hakkını alacağına inancımız sonsuz." diye konuştu.

TFF'YE: BÖYLE GİTMEZ

Koç, soruları cevapladıktan sonra bir konuşma yaptı. Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"TFF, ligi 15 Ağustos'ta başlatmak istedi. Olacak iş değil. Tepki gösterdik. Kulüplerin ne kadar işin içinde olup olmadığını anlamanız için söylüyorum. Fenerbahçe, ülkenin en büyük kulüplerinden biriyse biz bunları söylemek zorundayız. Yabancı sayısı konusunda çalıştay yapıldığında ocak ayında bu konularda çalışmalar var dendi. Temmuz ayına geldik, biz adım atacağız dediler. Biz istişare edelim, konuşalım dedik. Federasyon dedi ki biz adım atacağız. Bir evrak yolladılar. Kutular var, yabancı sayıları, ne düşünüyorsunuz dediler. Görüşlerimizi verdik. Bu konuyla ilgili Tahkim'e gittik. Bütün olarak düşündük. Belki bizim işimize gelirdi. 11 yabancının doğru olmadığına katılıyorum. Düzenleme gerektiğine de katılıyorum. İstişare dedikleri, kutucuk doldurmakla olmaz. Bir çalışma yapılır, gerçekçi bir model olur. Transfere 2-3 hafta kala olmaz. Kulüpler karşı çıktığı için, kontrat sıkıntıları olduğu için, biz de bundan sonraki sezonlarda olması için Tahkim'e başvurduk. Galiba 9 kulüp başvurmuş, bunlardan biri de biziz. Bizi çok zorlayacak bir karar değildir ama biz diğer kulüpleri de düşünüyoruz. Rezerv lig konusunda da çalışma var. Niye son dakikaya bırakılıyor, onu da anlamıyoruz. 18 Temmuz oldu, ligler 6 hafta sonra başlayacak. Biz hala rezerv ligi bilmiyoruz. Bir kopukluk var. Bu böyle gitmez. Nasıl gider bilmiyorum. Ama böyle gitmez.

Biz sıkıntı yaşadık. Hakem hatalarından, atamalarından, harcama limitlerinden, her gidişimizin medyaya malzeme edilmesinden... Bana sorarsanız saçmasapan bir noktaya geldi. Bizim görevimiz camiamızın haklarını korumak. Bu federasyon futbola ne kadar fayda sağlar bilmiyorum. Sadece bizimle alakalı değil. Sürdürülemez bir yönetim var. Şu kararı almayın diyoruz, biz alalım, tepki gösterin, geri çekelim... Kalemşörlerini kullanarak gündem yaratmak. Bunlar artık sürdürülebilir değil. Bu umarım bir an önce son bulur.

Mali konularda mali genel kurulda konuşacağız. Öyle bir intiba yaratılıyor ki yöneticiler hırsız... Fenerbahçe bu parayı çöpe atacak, transfer yapacak dendi. Bu kulüpler, yönetimler ne aldılar, nereye götürdüler, ona bakılması lazım. Tek tek gazetede çıkan haberlere bakarak olmaz. Bu yanlış bir yaklaşım. Bütçenin değişimine bakmak lazım. Biz yapmadığımız borçla ilgili yük alacağız, buna yapanlar gidecek, yapılandırma zamanı şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz diyeceksiniz... Kelimeleri cımbızla seçiyorum. Hiçbir kulüp, bu kadar saldırıya uğramamıştır. TV kanalları, yorumcular, gazeteler, üstüne federasyon... Çok azını biliyorsunuz yaşadıklarımızın. Bizi bütünsel olarak ele almanız lazım. Bankalar Birliği'nden anlayış bekliyoruz."

FUTBOL TAKIMI

Isla ile yollarımızı ayırdık. Borçsuzluk kağıdı almamız gerekiyordu. Futbolcularla görüştük. Bu oyuncuya bir borcumuz vardı. Yüzde 70'ini verelim, kalanı temmuz ayında ödeyelim dedik. Sonra vazgeçtik, hepsini ödedik ve yolları ayırdık.

Kruse'ye gelince bu mahkemede bir konu. Hayatının pokerini oynadı. Alman'ın en değişiğini seçmişiz diyelim. Bunun hesabı sorulacaktır. Pandemi dönemi hariç hiçbir borcumuz yoktu. Kendi danışmanlarına rağmen bu kararı aldı.

Futbolcularıma teşekkür etmek istiyorum. 2 seçenek sunduk ya da FIFA'ya gidelim dedik. Pandemi öncesiyle ilgili sıkıntımız yoktu. FIFA herkese aynı davranın dedi. 1-2 kişi dışında herkes önerilerimize destek verdi. 1-2 kişininki teknikti. Kim bunlar diye aramayın. Dediğim gibi teşekkür ederim.

Pandemi sonrası fırsatlar geldi, bunları değerlendiremedik. Futbolculara burada kızıyorum. Fırsatları elimizin tersiyle ittik. İyi çalıştık, sıkı çalıştık. Rakamlara bakınca hala 110-112 km koşuyoruz ama bir türlü istediklerimiz olmadı. Akıl sır ermiyor. Bizim de hatalarımız var. Şimdi bize yapılanlar gündeme geliyor, yapılırken konuşulmuyordu. Hakemi de sistemi de yenecek takımı kuracaksınız diyorlar, evet ama söylendiği kadar kolay değil. Sol bek konusunda yanlış yaptık. Olmadı, devre arasında sorunu gidermek istedik, ona da izin vermediler. Dersler aldık. Bazı şeyleri yaşayarak öğreniyoruz. Bu dersleri planlamamızda görüyoruz. Tabii harcama limitleriyle bizi engellemeye çalışırlarsa iş bambaşka noktaya gidecek.

Yarın önemli bir gün, Fenerbahçe'nin bayramı, 19 Temmuz'u kutluyorum. Kurban Bayramı'nızı da şimdiden kutluyorum.