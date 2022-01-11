Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne yaptıkları ziyarette oyuncularla bir araya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbolcularla buluştu. Başkan Koç, takımın kötü gidişatına dair görüş alışverişi gerçekleştirip, oyunculara uyarılar yaptı.
Başkan Ali Koç, futbolcu ve teknik heyet grubuna yaptığı konuşmada, "Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz.
Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boşverme lüksünüz yok! Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak, bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin" ifadelerini kullandı.
Ligin bitmesine 4 aylık süre olduğunu sözlerine ekleyen Koç, bu süreçte ayağa kalkıp, Fenerbahçe için gereken mücadeleyi ortaya koyup, ligi olabilecek en iyi noktada bitirmeleri, Türkiye Kupası’nda son maça dek, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de gidebilecekleri en iyi yere gitmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Fenerbahçe takımının, genç ve gelecek vaad eden oyuncuların yanı sıra büyük kulüplerde forma giymiş tecrübeli isimlerden oluştuğunu belirten Başkan Koç, herkesin birbirinin elinden tutarak gerekeni yapması ve bu takımı ayağa kaldırması talimatı verdi.
Sözlerini “Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız” ifadeleri ile noktalayan Ali Koç, Samandıra ziyaretini oyuncularla bire bir görüşmelerle noktaladı.
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