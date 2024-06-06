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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç'tan Erden Timur açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç'tan Erden Timur açıklaması!

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'daki görevinden istifa eden Erden Timur hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 06.06.2024 - 10:57
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        Ali Koç'tan Erden Timur açıklaması!
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        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

        Birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapan Ali Koç, Erden Timur'un Galatasaray'daki görevini bırakması ile ilgili de konuştu.

        Ali Koç açıklaması şu şekilde:

        "Galatasaray'da sıkıntılı, çalkantılı dönemler olacağını söyledim arkadaşlarıma. Nitekim içeride ciddi sıkıntılar olmuş. Beni ilgilendiren bir konu değil. Sayın Erden Timur kendi bakış açısını anlattı. Diğer taraf kendi bakış açısını anlatır. Bizim konumuz değil. Onlardan çok belden aşağı laflar geldi, ligi bitirtmeyiz lafları. Beni en rahatsız olduğum konu, 4-5 oyuncuyla beraber ilgilendik, açıklanan paraları biliyoruz. Zaha'yı biliyoruz. Tete için Shakhtar'ı aradım, durumu söylediler, pazarlık bile etmedik, çalım dediler. Ndombele'yi önerdiler, kesinlikle almayız dedik. Sponsor diyorlar, sponsor ismi vermiyorlar. Marka olmaz, takım aşkıyla verilir, bir mesaj yazı falan da görmedik. Futbol sektörü, küçük bir sektör. Bunlar işi aile seviyeme taşıdılar, sertleşmek zorundalar. (Erden Timur'un istifası) Bu işleri geçen ağustosta tahmin etmiştim. Hayırlı olsun."

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