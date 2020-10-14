Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gazetecilerle yaptığı görüşmede gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un sözlerinden satır başları:

"BİZE VERİLEN LİMİTLER GERÇEKÇİ DEĞİLDİ"

"Geçen sene devre arasında transfer yapmak istedik. Sol bekti en büyük açığımız. Bankalarla ötelemeler yaptık. Yeni çözüm önerileri sunduk. Bizim limitimiz transfer yapmamızı mümkün kılmadı. Sadık'ın fedakarlığı ile Falette alındı. Belki de bu şampiyonluğa mal oldu. Geçen sene 20. hafta şampiyonluğun en büyük favorisi Fenerbahçe gösteriliyordu. Kabus gibi bir 7 hafta yaşadık.

Harcama limiti konusunda en büyük katkıyı Fenerbahçe ve Beşiktaş vermiştir. Bankalar ile yapılan yapılandırmada, ana para ödemeleri harcama limitini belirleyen en büyük faktördü. Limitlerimiz düşük çıktı. Ana parayı öteleyenlerin daha farklı çıktı. Bize verilen limitler gerçekçi değildi.

Limitler eksi çıkacak dediğimizde, oraya geldiğimiz zaman bakacağız dediler. Fenerbahçe'nin limiti düşük çıkınca kimse ses çıkartmıyor. Bütçe 90'lardan 60'lara indi. Maaş bordrosunda sadece bir futbolcu 3 milyon Euro üstü para alıyor, herkes geçmişe oranla düşük maaş aldı. Borçları indirdik.

Bankalarla 561 milyon TL'lik bu sene ödenmesi gereken ana para Ekim 2021'e ötelendi. Fenerbahçe'nin limiti yükseldi. 22 milyon Euro'luk satış yaptık. Bonserviste 8-9 milyon Euro artı ile bitirdik. Kadromuzdan ayrılan oyuncularımızın maaşları da yüksekti. TFF’nin koyduğu kurallarla Fenerbahçe’nin hak ettiği şekilde harcama limitini yükseltti. Transfer yaptık, satışlar yaptık, kadromuzu boşalttık.

"MUSTAFA CENGİZ'İ DE ANLIYORUM"

Fenerbahçe Kulübü'ne yapılan iddiaları, söylemleri ciddiye alırsanız ağır ithamlar var. Biz onları ciddiye almamaya özen gösteriyoruz. Bunları onaylayan kurumlar var. Sürecin içindeki herkesi suçlanıyor, itham ediliyor. Sayın Mustafa Cengiz başkanı anlıyorum, kulübün iç dinamikleri ve onların yarattığı baskı içinde böyle söyleme ihtiyacını duyuyor. Herkesin bir yoğurt yiyişi vardır.

"LİMİTLER İÇİN AYM'YE BAŞVURDUK"

Kavga etmemeye özen gösteriyoruz. Mecburiyeti hissetmiyoruz, yapmamız gereken çok şeyler var. 177 milyon limitimizi görünce isyan ettik. Elimizdeki futbolcuları bile bu limite sokamazdık. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittik. Mülkiyet hakkına verilen zararlar söz konusu. 90 milyon Euro'lardan 60'lara geldik, hedefimiz 35-40 milyon Euro'ya inmek. Galatasaray daha çok düşük, Beşiktaş aynı civarlarda.

Bizim manevra alanımız bu sene daha geniş. Akıllıca transferler yaptık. Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etmeleri bizi rahatsız ediyor. Transfer yapmak önemli değil, takım olmak önemli. Peşinen Fenerbahçe'yi şampiyon yapanlar ben demedim mi diyecekler? Puan kayıpları devam edecektir. Kasım ayının ortasına kadar bu sistem oturur. Taraftar sabırlı olmalı. Puan kayıpları olacaktır. Önemli olan takım olmamız. Sistemin oturması. Aile ortamını çok iyi yakaladık.

"6-7 HAFTAYA BANKALAR ANLAŞMASI DUYURULUR"

Yapılandırma konusunda bankalarla yaptığımız görüşmeler olumlu ilerliyor. Faiz oranları, yeniden belirlenmiş Bankalar Birliği anlaşması 2+7 yıl olarak tüm kulüpleri kapsayacak şekilde revize edildi. Yeni anlaşma çerçevesinde, Fenerbahçe'nin 561 milyon liralık bu yıl olan ödemesi 2021 Ekim'e ertelendi. 6-7 hafta sonra görüşmeler tamamlanır diye tahmin ediyorum.

"SADECE LOCA OLMAZ! TRİBÜNLER AÇILMALI"

Sadece locaların açılmasına karşıyım. Öyle olursa sadece zenginler izleyebilir. Ben belli bir yüzdeyle tribünlerin açılmasını isterim.

"ARABA FİYATINA TRANSFER YAPANLAR VAR"

Milyonlarca Euro'nun konuşulduğu yerde hile ile hurda ile işimiz olmaz. Bu süreç içinde olan herkese hakarettir. Geçen sezon araba fiyatına transferler yapıldı. Kimse ağzını açmadı. Söz konusu Fenerbahçe olunca böyle oluyor.

"YAYINCI KURULUŞ İLE KRİZ VAR"

Yayıncı kuruluş ile kriz var. Uzadıkça Anadolu kulüpleri etkilenecek. En büyük gelirleri yayıncıdan geliyor. Federasyon ile yayıncı arasında garip bir ilişki var. 250 milyon dolar konuşuluyor toplam. Bunu kabul etme lüksü dahi yok. Mevcut kontrat şartının aynen devam etmesini istiyoruz. 4 hafta geçti, milli ara geçti bir ödeme yapıldı. Bu ödeme mevcut şartname koşulları çerçevesinde yapıldığı takdirde ilk ödeme 140 milyon dolar olmalı. Bize yapılan ödeme 365 milyon TL, yani 45 milyon Dolar. Yüzde 35 ödeniyor. Skandal... Biz durumdan rahatsızız. Bundan sonraki yayın ihalesinde kulüplerin onay vermeyeceği sistem olmayacak. Kulüpler sistemin içinde olmalı.

"TRANSFERLERİ ALİ KOÇ YAPMADI"

Transferleri Ali Koç yapmadı, Fenerbahçe Spor Kulübü yaptı. Limit konusunda her sezon yaygara yapılıyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar deniyor. Fenerbahçe'nin MHK'si, Fenerbahçe'yi kollayan Federasyon Başkanı, Fenerbahçeli medya... Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar gibi bir sürü yakıştırmalar yapılıyor. Geçen seneki Zorlu olayı gibi algı yaratma var. Bu seneki de limitleri aştı, kuralları dinlemedi benzetmeleri var. Her sene bunları yaşıyoruz. Fenerbahçe söz konusu ise bu algı yöntemleri bayat yemek gibi önümüze konuyor. Buna alet olan medya mensupları da oluyor. Bazıları o sahnenin, tiyatronun parçası olmayı düşünüyor, bu büyük bir saçmalık."

"BÜYÜK KULÜPLERİN SATILMASINI İSTEMEM"

Kulüplerin satılmasının gündemde olduğu sorusu üzerine Başkan, "Bir taraftar olarak, tarihi olan büyük kulüplerin satılmasını istemem. Ama ekonomik gidişat, bunu mecbur kılabilir" ifadelerini kullandı.

ERAN ZAHAVİ

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Eran Zahavi konusunda da çarpıcı ifadeler kullanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Zahavi ile hiç ilgilenmedik. Adam çıkmış Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmedim diyor. Hayretler içerisinde izledik" dedi.

ÖMER FARUK BEYAZ

Ali Koç, son günlerde sarı-lacivertli takım ile sözleşme imzalamayacağı iddia edilen Ömer Faruk Beyaz için son noktayı koydu. Koç, "Ömer Faruk Beyaz ile sözleşme imzalayacağız" dedi.

MALANG SARR

Fenerbahçe Başkanı Koç, Malang Sarr ile ilgilendiklerini fakat sonuçsuz kaldıklarını ifade etti. Koç, "Bu transfer dönemi isteyip de Fenerbahçe'ye alamadığımız tek oyuncu Malang Sarr oldu" sözlerini kullandı.

Koç bu sezon tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediklerini belirterek "Futbol, erkek ve kadın basketbol ile erkek ve kadın voleybol şubelerinin tamamında şampiyonluk yaşayacak, 5'te 5 yapacak kadrolara sahibiz" şeklinde konuştu.