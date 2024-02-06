Ali Koç, Metin Öztürk ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi

REKLAM advertisement1

TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Trabzonspor Kulübü ve bordo-mavililerin kulüp başkanı Ertuğrul Doğan da açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Beşiktaş ise Trabzonspor maçındaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula sevk edildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün Kulüp Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 03.02.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

REKLAM

YILDIRIM ALİ KOÇ (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı) 03.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.02.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp Yöneticisi Metin Öztürk'ün basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

METİN ÖZTÜRK'ün (Galatasaray A.Ş. Kulübü İdarecisi) müsabaka sonrası Kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 04.02.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.02.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERTUĞRUL DOĞAN'ın (Trabzonspor A.Ş. Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan açıklamalar ile müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."