Ali Koç: Fenerbahçe'niz emin ellerde

18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Almanya'da Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 22. yıl balosuna; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Kıbrıs ve Amerika derneklerinin haricinde 6 Avrupa ülkesinden ve Almanya'nın 12 şehrinden dernek idarecileri katıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum da onur konuğu olarak yer aldı.
22. yıl balosunda bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün, borçlarından kurtulup mali bağımsızlığını kazanması için büyük bir kampanya başlatacaklarını ifade ederek, "Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz" dedi. Koç ayrıca, göreve geldiklerinde kulübün 600 milyon avro borcu olduğunu ifade ederek, "Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan, yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir, her kulüp için bitmiştir" şeklinde konuştu.
"OMUZ OMUZA VERİP AŞACAĞIZ"
Ali Koç, içinde bulundukları mali tablodan ve sıkıntılardan omuz omuza vererek kurtulacaklarını dile getirerek, "Geçmişte de kötü günleri nasıl omuz omuza verip aşmışsak, bugün de içinde bulunduğumuz mali tablo sıkıntılarını, Financial Fair Play cezalarından da muhtemelen hep beraber kurtulacağız. Bunun için ileride yapacağımız kampanyaya destek olmanızı canı gönülden rica ediyorum" diye konuştu.
"FENERBAHÇE'MİZ İÇİN KİTLESEL KAYNAK YARATMA PROJEMİZİ BAŞLATIYORUZ"
Bu kampanyayla toplayacakları para miktarı kadar katılacak kişi sayısının da önemli olduğunu sözlerine ekleyen Koç, "Yani kumbarasından 5 TL verecek çocuktan, büyük iş adamlarının vereceği çok büyük hibeye kadar katılımcı sayısı çok çok önemli. Fenerbahçe'miz için kitlesel kaynak yaratma projemizi başlatıyoruz. İnşallah sizlerin desteği ve Türkiye'de de yapacağımız aktivitelerle bu engelleri aşma imkanını sağlayabiliriz.
Şimdi omuz omuza verip Fenerbahçe'ye destek olma zamanıdır. Bizim yapacağımız kampanya, Fenerbahçe'nin mali bağımsızlığı için bir adım. Bundan sonraki adımlar iki tanedir. Her 4 senede 3 kere Şampiyonlar Ligi'ne kalması, oradan gelecek gelirler, aynı zamanda kendi öz kaynağından yetiştireceği oyuncuları kulübe katarak, ileride onları satıp ekonomik değer yaratmak, üçüncüsü de Türk olsun olmasın, keşfettiğimiz gençleri kadrolarımıza katıp onları da parlatıp değer yaratmak.
Artık büyük maliyetli, son durak kontrat yapan yaşlı oyuncuları getirme dönemi Türkiye'de bitmiştir. Avrupa'daki 4 milyon Türk'ten çıkan futbolcu sayısına baktığımız zaman mukayese bile götürmez. Burada öğretilen altyapı ne yazık ki üzülerek söylüyorum, ülkemizden katbekat daha önde. Bu nedenle Avrupa'daki çok fazla Türk çocuğumuz başarılara koşuyor. Bunlardan yararlanmamız için camiamıza sizlerden köprü olmanızı rica ediyor ve temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'NİZ EMİN ELLERDE"
Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin, tarihinin en kötü sezonunu geçirdiğini ve bunun için mahcup olduğunu belirterek, Fenerbahçe başarısı bir sezonluk maçların sonuçlarıyla ölçülecek bir kulüp değil. Fenerbahçe hepimizin bildiği gibi şampiyonluklardan, galibiyetlerden daha büyük bir kulüptür. Ben doğru yolda olduğumuza inanıyorum ve hepimizin gurur duyacağı bir Fenerbahçe'yi hem sportif anlamda, hem de sporun dışında hep beraber yaratacağız. Bunların da tohumları ekiliyor. İnanın Fenerbahçe'niz emin ellerde, inanın futbolda da önümüzdeki sezon çok güzel günler bizleri bekliyor" dedi.
"UEFA'DAN CEZA İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Kulübü devir aldıklarında tahminlerinden de kötü bir tablo ile karşılaştıklarını belirten Ali Koç, “Gelecek gelirlerin neredeyse yüzde yüzü kasamıza girmeden bankalara gidiyordu. Bu şartların içerisinde kulübü çevirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar bugünlere geldik. UEFA ile 3 yıllık anlaşma yaptık, bu Mayıs ayında bitiyor. 3 yıl gelir gider tablosunda eksi 30 milyon Euro yapma hakkımız var. Bugün itibarı ile eksi 90 milyondayız. Yani Mayıs ayına kadar 60 milyon Euro kar yapmamız lazım ki böyle bir şey söz konusu değil. Yani ceza almayla karşı karşıyayız’” açıklamasında bulundu.
"TRANSFER YASAĞI TEHLİKESİ VAR"
Bu zorlukları hep beraber aşabileceklerini söyleyen sarı-lacivertlilerin başkanı, “Bizim kulübe koyduğumuz sermaye ve 18 bin hissedarın katılımıyla koyduğumuz sermayenin bir kısmı UEFA tarafından gelir olarak kaydedilme imkanı var. Tabii bu da yetmiyor. Binlerce taraftarımızın katılacağı kampanya muvaffak olduğu takdirde, beklediğimiz hedefe ulaştığımız takdirde, biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Finansal Fair-Play beklentilerini yerine getirme şansımız var. Bu Fenerbahçe’nin önümüzdeki yıl çok daha güçlü bir takım kurmasını sağlayacak, transfer zamanında manevra alanını arttırabilmesi ve şampiyonluğa yürüyecek daha iyi bir kadro kurmasına imkan sağlayacak. FFP konusunda bunu aşamazsak sadece ve sadece sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Hatta bir adım daha öteye gideyim, transfer yasağına kadar iş gidebilir” diye konuştu.
Bu arada Köln Fenerbahçeliler Derneği, Ali Koç'a kendi portresinden oluşan tablo hediye etti.
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