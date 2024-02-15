Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa final maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa maçının oynanacağı tarihe ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki, "Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa finali ne zaman, Süper Kupa maçı nerede oynanacak?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...