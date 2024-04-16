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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı? - Futbol Haberleri

        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?

        Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Kulüğler Birliği'nin toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un o açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 20:30 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:36
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        Ali Koç açıkladı: Büyükekşi aday olacak mı?
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        Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacağını açıkladığı genel kurul öncesinde Kulüpler Birliği, vakfın Maslak'ta bulunan binasında bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

        Koç, "Bugün tek bir gündemimiz vardı, o da TFF'nin seçim tarihi. Hemfikir olduğumuz konu, ülke futbolunun menfaati için seçimlerin en kısa zamanda yapılması..." ifadelerini kullandı.

        "HUKUKEN İKİ YÖNTEM VAR"

        "Seçimlerin en kısa zamanda yapılması için yöntemler var. Hukuken iki yöntemi var, imza toplamayı yapabildiğimiz zaman tarih, Haziran'ın 3. haftasına gelebiliyor en erken. Ancak en en erken, TFF'nin kendi iradesi ile alacağı kararla alınabilir. 18 Temmuz'un yeni federasyonun elini kolunu bağlaması açısından uygun olmadığını düşündüğümüz için Haziran başını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

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        "HAZİRAN İÇİN SEÇİM İSTEYECEĞİZ"

        Ali Koç, "TFF'nin kendi iradesi ile yapacağı seçimler için en erken süre 22 gün. Böyle bir seçim yapıldığı takdirde yeni TFF'nin önünün daha açık olacağını düşünüyoruz. Kulüpler Birliği olarak bu konuda ortak hareket etme kararı aldık. Birlikte, Haziran için seçim isteyeceğiz. Bir heyet oluşturduk, bu heyet TFF'ye taleplerimizin sebeplerini anlatacak. O arada imza toplama sürecimiz de devam edecek. Zaten ciddi bir rakama ulaştık." dedi.

        "YÖNETİCİ ALT LİG TAKIMLARINI ARAMIŞ"

        "Aramızda bir konuda rahatsız olan kulüpler var. İsim vermeyeceğim ama bir TFF yöneticisinin bazı alt lig kulüplerini arayarak, 'Size şöyle yardım yapacağız' demesini son derece yadırgıyoruz. TFF'nin yönetim kurulunu bir üyesinin 'imza vermeyin' demesini son derece yadırgıyoruz. Doğru olan, bu arkadaşın istifa etmesi."

        "İKİ ALTERNATİFİMİZ VAR"

        "Bugün burada 14 kulübümüz var, 6 kulübümüz toplantıya katılamadı. Ancak yekvücut olduğumuz tek konu, seçimlerin Haziran başında yapılması. TFF bu yönde hareket etmek istemezse, elimizde kalan ikinci alternatifi değerlendireceğiz."

        BÜYÜKEKŞİ ADAY OLACAK MI?

        Ali Koç, "Bugün burada 14 kulübümüz var, 6 kulübümüz toplantıya katılamadı. Ancak yekvücut olduğumuz tek konu, seçimlerin Haziran başında yapılması. TFF bu yönde hareket etmek istemezse, elimizde kalan ikinci alternatifi değerlendireceğiz. Bizim anladığımız, Mehmet Büyükekşi'nin aday olmayacağıdır. İmza verenler, vermeyenler diye bir ayrım yok. Hepimiz aynı şeyi istiyoruz." dedi.

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        "YAYIN İHALESİ İMZALANMIŞ"

        "Son yaptığımız sorgulamada yayın ihalesi anlaşmasının imzalandığını ve Rekabet Kurumu'na gönderildiği, TFF tarafından bize iletildi."

        "ÇOK ADAYLI SEÇİM İSTİYORUZ"

        "Dursun Başkan gibi düşünen 4 başkan var. İkna sürecinin daha şık olacağını düşündüğümüz için bu yola gidiyoruz. Ancak aksi takdirde opsiyonlarımızı elimizde bulunduruyoruz. İmza sayısı 100'e yaklaştı ancak imza vereceğine dair söz verenlerle 200 rakamı zaten bulunuyor. Düşüncemiz, çok adaylı bir başkanlık seçimi olması. Şimdiye kadar yapılan yöntemlerle bir başkan belirlenirse aynı sorunların yaşanacağını düşünüyoruz."

        "YABANCI SINIRININ AYNI KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

        "Yabancı sınırının yeni TFF yönetimi ile de aynı kalması gerektiğini ve kalacağını düşünüyoruz."

        "ADAY OLURSA DESTEK VERİLMEYECEK"

        "Ortada çok somut bir şey var. Şu an 3 senelik daha görev süresi olan bir TFF'nin Haziran başında seçime gitmesi ve mevcut başkanın aday olmayacağı konusu var. Daha somut ne olabilir? Mevcut başkanın aday olacağını söyleyen başkanlarımız da var aday olmayacağını söyleyen başkanlarımız da var. Ancak aday olması durumunda destek verilmeyeceği düşüncesi Kulüpler Birliği'nde hakim."

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