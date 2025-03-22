Ali Koç: 5 senede 3 puan öndeyiz!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'da düzenlenen Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin iftar programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
- 1
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği'nin Ankara'da düzenlediği iftar yemeğine katıldı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
- 2
"F.BAHÇE, GİTTİĞİ HER YERE BEREKET GÖTÜRÜR"
Fenerbahçemiz ülkemizin her bir köşesinin önemli olduğuna inanır. Fenerbahçemiz gittiği her yere bereket götürür. Büyük takımlar da öyle. Bir Anadolu şehrinde Süper Lig maçına çıktığı zaman oraya bereket gelir. Bizim için ülkemizin dört bir yanı çok çok kıymetli ama Ankara’nın tahmin edebileceğiniz gibi ayrı ve önemli bir yeri var. Milyonlara hitap eden ve milyonların kalbinde yer edinmiş Fenerbahçemizin ülkemiz ve milletimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan sizlerle kurduğu sevgi, saygı ve güven temelli iletişimi her zaman çok kıymetli bulduğumuzu bugün burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zaman zaman tenkit edildiğimiz bir alan oluyor bu konu ama bizler için çok çok önemli.
- 3
"F.BAHÇE BU TOPRAKLARIN KIYMETİNİ ÇOK İYİ BİLİR"
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, ülkemizin bugünleri ve yarınları için üzerimize düşen sorumlulukları olduğumuz her alanda yerine getirmek için uğraşıyoruz, çalışıyoruz ve çabalıyoruz. Tıpkı dünyanın en güzel ülkesi olan Türkiye’nin hem kurtuluşunda hem de kuruluşunda aldığımız roller gibi. Bilen bilir, Fenerbahçe bu Cumhuriyetin kurulmasında çok önemli vazifeler edinmiş, gayretiyle yerine getirmiştir. Pek çok sporcusu şehit edilmiştir. Büyükbabamın bir lafı vardır, küçüklüğümüzden beri bizlere söyler, yaşım ilerledikçe daha iyi anladım. “Çok şükür Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş, kıymetini bilelim” derdi. Yeri gelirdi sıkıntılı günlerde “Yeterince kıymetini bilmiyoruz” derdi ama her zaman ‘Rabbime şükürler olsun, dünyanın ne güzel ülkesini bize vermiş’ derdi. Ne kadar doğru şeyler söylediğini yaşımız ilerledikçe dönem nasıl bir dönem olursa olsun daha iyi anlıyoruz. Kıymetini bilelim ama Fenerbahçe de bu Cumhuriyetin, bu toprakların kıymetini çok çok iyi bilir.
-
- 4
"BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLER..."
Fenerbahçe çalışmaya ve üretmeye devam ederken, bizi biz yapan değerleri de sahiplenmeyi, korumayı ve geliştirmeyi de en önemli sorumluluk alanlarından biri olarak görür. Biz Fenerbahçe olarak bu şekilde yaşamaya ve bunu devam ettirmeye azami hassasiyet gösteririz. Fenerbahçe, milli değerleri benliğinde hisseden Türkiye’nin spordaki gururu, ülkesini dünyada sayısız branşta temsil eden dünyanın en büyük spor kulübü. Biz bu vizyon ve hedef doğrultusunda Fenerbahçe’de hayatımızı sürdürürüz. Bu spor kulübü kurulduğu günden bugüne yani 118 yıldır aynı hedefler ile tüm sporcuları ve profesyonelleri ile spor alanında ülkemizi temsil etme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaktadır.
- 5
"BU NASIL OLUR, BUNU DÜŞÜNÜN"
Hepimiz futbolun peşindeyiz ama bardağa nasıl baktığınıza bağlı. Nasıl olur da bir kulüp mücadele ettiği her branşta en tepeye oynar, yeri gelir olimpiyatlara en çok sporcu verir, yeri gelir Avrupa’da şampiyonluklar yaşar, yeri gelir dünya rekorlar kırar, yeri gelir birkaç gün önce olduğu gibi Dünya Şampiyonası’nda 4 kızımız bir altın, üç gümüş madalya kazanır ama ne hikmetse futbolda şans bir türlü yaver gitmez. Gece yatarken bunu bir kendinize sorun. Yönetimler gelir geçer, her alanda bunu başarır ama söz konusu futbol olduğunda ne hikmetse işler tıkanır. Veya başka türlü de bardağa bakabiliriz. Nasıl olur da bir takım hiçbir alanda başarılı olamaz ama bir tek söz konusu futbol olduğu zaman hele belirli bir dönemde son derece başarılı olabilir. O başarıyı sağlayan yöneticiler nasıl olur da diğer alanlarda başarıyı sağlayamaz. Düşünmenizi istediğim konulardan bir tanesi de bu.
- 6
"HANGİ TAKIMI TUTARSANIZ TUTUN..."
Özel ve güzel ülkemiz bu bilinç ve hassasiyetle kuruldu. O şekilde bugünlere geldik. Millet olarak bu değerlerimizi sahiplenmek ve geliştirmek de hepimizin; hangi takımı tutarsanız tutun. Hangi partiye oy verirseniz, verin. Ülkenin hangi köşesinde yaşarsanız yaşayın ama topyekûn bizim ülkemizin gelişmesi için çorbada tuzumuz olmalı.
-
- 7
"5 SENEYE BAKIN, 3 PUAN ÖNDEYİZ"
Fenerbahçe ana faaliyet alanı olan sporda en iyisini yapmak için elinden geleni yapar, ekonomik koşullar ve konjonktür ne olursa olsun biz rekabet ediyorsak en tepe için mücadele ederiz. Mesela olmuyor dediğimiz futbol alanında son 10 senenin tablosuna bakın Fenerbahçe bir veya iki puanla ikinci sıradadır. 5 seneye bakın 3 puan öndeyiz. Tabloda yer alan diğer takımların şampiyonlukları var bir tek Fenerbahçe’nin yok. Bir de bu matematiği kafanızda düşünün. Çalışmaya mücadele etmeye ve armamızı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Biraz evvel bahsettiğim boksör kızlarımız bir evvelki Dünya Şampiyonası’nda ülkemizin kazandığı 5 altın madalyanın 4’ünü Fenerbahçeli sporcular kazandı. Bu kızlar ellerinde gururla taşıdıkları bayraklarla hem Türk sporcularının neler yapabileceğini gösterdiler hem de milyonlarca kız çocuğumuza ilham kaynağı oldular. Biz de onlarla ve tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz.
- 8