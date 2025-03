Ali Koç: 5 senede 3 puan öndeyiz!

"F.BAHÇE, GİTTİĞİ HER YERE BEREKET GÖTÜRÜR"

Fenerbahçemiz ülkemizin her bir köşesinin önemli olduğuna inanır. Fenerbahçemiz gittiği her yere bereket götürür. Büyük takımlar da öyle. Bir Anadolu şehrinde Süper Lig maçına çıktığı zaman oraya bereket gelir. Bizim için ülkemizin dört bir yanı çok çok kıymetli ama Ankara’nın tahmin edebileceğiniz gibi ayrı ve önemli bir yeri var. Milyonlara hitap eden ve milyonların kalbinde yer edinmiş Fenerbahçemizin ülkemiz ve milletimiz için gecesini gündüzüne katarak çalışan sizlerle kurduğu sevgi, saygı ve güven temelli iletişimi her zaman çok kıymetli bulduğumuzu bugün burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Zaman zaman tenkit edildiğimiz bir alan oluyor bu konu ama bizler için çok çok önemli.