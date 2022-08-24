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Ali Güney kimdir, neden öldü? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney ölüm sebebi nedir, hastalığı neydi? Ali Güney kaç yaşındaydı, nereli?

Ali Güney kimdir, neden vefat etti? Yeşilçam oyuncusu Ali Güney kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Ali Güney'den acı haber... Özellikle kötü adam rolleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Ali Güney, 66 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte, Ali Güney'in hayat hikayesine ilişkin bilgiler...

24.08.2022 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uzun bir süredir KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) tedavisi gören ve 3 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Ali Güney, bugün yaşamını yitirdi. Sevenlerini oldukça üzen Ali Güney'in hakkında merak edilenleri bir araya getirdik...

  • ALİ GÜNEY KİMDİR?

    1 Ocak 1956 tarihinde Şanlıurfa Siverek’te dünyaya gelen Ali Güney, dokuz yaşında İzmir'e gitti ve bu yolculuk onun hayata karşı en önemli yolculuğu oldu. İzmir’de simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi yapan Güney, Yılmaz Güney’in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya âşık oldu. 1972 yılında fotoroman senaristliği yapan Güney, 1973'te sinemaya adım attı. 1977'de ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede İstanbul Yeşilçam’da ün yaptı.

  • Yönetmen Remzi Aydın Jöntürk tarafından sinemaya kazandırılan Ali Güney, daha sonra yönetmen Natuk Baytan ile tanıştı ve 20 filmde rol aldı. Yaklaşık 40 filmde de prodüksiyon amirliği ve yönetmen asistanlığı yapan usta oyuncu, kötü rollerle Türkiye genelinde ün yaptı.

  • 1990'lı yıllarda ‘Hayırsız Evlat’, ‘İstanbul-Paris’ gibi tiyatro oyunlarında da rol alan ve daha sonra İstanbul Yeşilçam Tiyatrosu’nu kuran Güney, okullarda gezici tiyatro yaparak minik yüreklere tiyatro aşkını vermek için çabaladı. Münir Özkul başta olmak üzere çok sayıda efsane oyuncu ile kamera karşısına geçen Ali Güney, sayısız sinema filminde rol alırken, dizi ve televizyon filmlerinin de aranan isimleri arasına girdi.

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