Ali Güneş, umutlu konuştu

Başkent ekibinde yaşanan başkan değişikliğinin ardından göreve getirilen Güneş, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Eski yönetim ve teknik ekibe emekleri için teşekkür eden Güneş, "Oyuncularımızla bir araya geleli çok kısa bir zaman oldu. Çok genç bir takımız. Geleceğin bizim için iyi olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadrolarının bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Takımımız, Altınordu ile beraber ligin en genç takımlarından biri. Çok değerli, yetenekli oyuncularımız var. Özellikle üst liglerden de talip olunan oyuncular var. Benim için onlarla çalışmak mutluluk olacak. Daha önceki yıllarda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da yaş ortalaması 18 olan bir kadroyla çalışmıştım. O sene 93 golle Avrupa'nın en çok gol atan takımı olarak birinci lige çıkmıştık. Birçok genç takımla çalıştım. Benim için zor olmayacak."

28 haftası tamamlanan TFF 1. Lig'de 15. sıradaki Boluspor'un bir puan gerisinde 16. sırada yer alan Osmanlıspor'un yeni teknik adamı, "Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Çok çalışacağız. Çünkü zamanımız çok dar ama oyuncularımızla beraber çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Güneş, Osmanlıspor'un yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile daha önce Yeni Malatyaspor'da da birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rahat çalıştığım en değerli başkanlarımızdan biriydi. Başkanımız istifa kararı almıştı, kontratım devam etmesine rağmen ben de istifa ettim. O zaman 'inşallah tekrar çalışmak nasip olur' demiştim. Başkanımız burada göreve gelince sağ olsun aradığında çok mutlu oldum. Başkanımızın hayalleri var. Gerçekten futbolu çok seven, futbola çok büyük emek veren bir başkan. Ankaraspor'un amatör kümeden Süper Lig'e kadar geliş sürecini Ankara daha iyi bilir. İnşallah Osmanlıspor'da önce sıkıntılı durumdan kurtulmak, daha sonrasında da tekrar Süper Lig'e yükselmek nasip olur."

"PANDEMİNİN EN AZ HİSSEDİLDİĞİ ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile başarılı bir şekilde mücadele ettiğini vurgulayan Güneş, "Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Özellikle olayın başından beri hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemler sayesinde belki de dünyada pandeminin en az hissedildiği ülkelerden biriyiz." diye konuştu.

Koronavirüs nedeniyle futbolda da alışkın olunmayan bir sürecin yaşandığına dikkati çeken Güneş, şunları söyledi:

"Ligler hazirana, temmuza sarktı. Futbolcular iki ay gibi çok uzun bir süre evinde mahsur kaldı. Ne kadar bireysel antrenmanlar yapsalar, kendilerini hazırlasalar da muhakkak eksik kalmıştır. Belki 1-2 hafta değil ama daha sonraki süreçte o iki aylık dönemi iyi geçirmeyen oyuncular sakatlık riskiyle karşı karşıya kalabilir. Kendi adımıza da biz antrenmanlara biraz geç başladık. Önümüzdeki şu bir aylık süreci en iyi şekilde geçirip sakatlık yaşamadan ligi iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız."

Lig bittikten sonra yeni sezon öncesi aranın çok uzamaması gerektiğini dile getiren Güneş, "10-15 günlük bir ara olursa çabuk toparlanılır. Ancak aradaki süre 1,5-2 aya uzarsa tekrar sıfırdan hazırlanmak zorunda kalınır." şekline görüş belirtti.

Güneş, koronavirüs salgını sonrası futbolcuların psikolojik durumlarına ilişki soru üzerine ise şöyle konuştu:

"Dünya hakikaten değişik bir süreçten geçiyor. Muhakkak onların ruh hallerinde, psikolojilerinde değişkenlikler olmuştur. Bunu teknik adamlar, kulüpteki mentorlar en iyi şekilde gidermeye çalışıyorlar. Bizim takımın çok genç olmasından dolayı o konuda biraz daha şanslıyız diye düşünüyorum. Çünkü hepsinin bir ideali, hedefi var. O yüzden biz diğer takımlara göre sanki biraz daha şanslı gibiyiz."