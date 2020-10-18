Ali Fuat Atik 1975'te Trabzon'da doğdu. 1999 yıılnda Kaymakam adaylığı sınavını kazandı. Son olarak döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hala döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. Bu olay sonrası sosyal medyada gündem oldu. Atik, sosyal medya hesabı üzerinden bir özür açıklamasında bulundu. Peki, Denizli valisi Ali Fuat Atik kimdir? İşte hakkında merak edilenler...
ALİ FUAT ATİK KİMDİR?
1975 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Atik; ilk, orta ve lise öğrenimini babasının memuriyeti sebebiyle farklı yerlerde tamamladı. Lisans öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Evli olan Atik'in 2 çocuğu vardır.
KARİYERİ
26 Aralık 1999 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 87. Dönem Tokat Kaymakam Adayı olarak 29 Mayıs 2000 tarihinde göreve başladı. Pehlivanköy (Kırklareli),Lalapaşa (Edirne) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Kaymakam Adaylığı döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yönetim Bilimi alanında Yüksek Lisans Eğitimi'ni ve Londra Middlesex Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi'ni tamamladı.
3 Kasım 2002 tarihinde başlayan 87. dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayan Atik; sırasıyla Derepazarı (Rize, Karlıova (Bingöl, Taşlıçay (Ağrı, Mengen (Bolu) Kaymakamlık görevleri ile Ardahan Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Ulus, Bartın ve Ezine (Çanakkale) Kaymakamlık görevini yürütürken, 20 Mart 2017 tarihinde Karayazı (Erzurum) Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atandı. 21 Haziran 2017 tarihli ve 2017/301303 sayılı kararname ile Siirt Valiliğine atanan Atik, 9 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan 2020/274 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Denizli Valiliğine atanmıştır.
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