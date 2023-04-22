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Ali Cengiz'den gümüş madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 87 kiloda Ali Cengiz, gümüş madalya elde etti.

Giriş: 22.04.2023 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
Ali Cengiz'den gümüş madalya
AA

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli sporcu Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kiloda elemelerde Hollandalı rakibi Marcel Sterkenburg'un müsabakadan çekilmesiyle çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Azerbaycanlı Islam Abbasov'u eleyerek yarı finale çıkan Ali Cengiz, bu turda Gürcü Lasha Gobadze'yi 3-1 mağlup ederek final hakkı elde etti.

Ali Cengiz, finalde karşılaştığı Macar Istvan Takacs'a 5-2 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Yunus Emre Başar ise grekoromen stil 77 kiloda Danimarkalı Oliver Marco Krueger'i teknik üstünlükle yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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