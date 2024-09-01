Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        502 Bad Gateway

        502 Bad Gateway

        nginx
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Ali Çamdalı: Ligde her puan bizim için değerli - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Ali Çamdalı: Ligde her puan bizim için değerli

        Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor ile beraber kaldıkları maçın ardından, "Bu ligde her puan bizim için değerli. Olumlu yönden bakarsak değişik bir oyun oynamaya çalışıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 00:43 Güncelleme: 01.09.2024 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ligde her puan bizim için değerli"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Konyaspor evinde Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "HER PUAN BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

        Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, “Milli araya amacım galibiyetle girmekti ama maalesef galibiyet ile bitiremedik. Gönül isterdi ki buraya gelen taraftarın mutlu şekilde eve gönderip milli araya moralli bir şekilde girelim. Bu ligde her puan bizim için değerli. Olumlu yönden bakarsak değişik bir oyun oynamaya çalışıyoruz. 3 haftada yediğimiz 7 gol vardı. En azından bu tarafı bir durdurduk. Kalemizde gol görmedik” şeklinde konuştu.

        "TARAFTARLARIMIZIN BELLİ BİR KISMINDA GEÇEN SENENİN ALIŞKANLIĞI VAR"

        Taraftarların maç içerisindeki istifa tezahüratlarına cevap veren Çamdalı, “Maçtan sonra her şeyi konuşabiliriz ama 90 dakika futbolcu arkadaşların desteğe ihtiyacı var. Kendimi bir kenara bırakıyorum. Taraftarlar bana her şeyi söyleyebilir o konuda bir sıkıntı yok. Bunun da yeri ve zamanı var. 30. dakikada kötü olaylar başladı. Bu durum ise moral bozabiliyor. Bizim futbolculara moral vermemiz, destek olmamız gerekiyor. Tek isteğimiz bu. Taraftarlarımızın belli bir kısmında belki de geçen senenin bir alışkanlığı var. Bu durumu umarım en hızlı şekilde atarız. Bunun bize destek değil, zarar veriyor. Umarım kısa sürede bir bütün olup özellikle içerdeki maçları rakibe karşı his ettirerek geçeriz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        AFAD'dan İstanbul'a sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Oyun değil reaksiyon
        Oyun değil reaksiyon
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        Galatasaray farkla yara sardı
        Galatasaray farkla yara sardı
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!
        Icardi şoku!
        Icardi şoku!
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Tarafsızlık politikası tartışılıyor
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Babası ve arkadaşını öldürdü
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        "İsrail'e pabuç bırakmayacağız"
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        Karadeniz'de 'Paşa' fırtınası!
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Habertürk Anasayfa