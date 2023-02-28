Ali Baba'nın Çiftliği'ni söyleyen emekli imam gülümsetti

İHA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan aşevinde günlük 15 bin kişiye yemek ikramında bulunan emekli imam Ömer Faruk Şirikçi'ye gelen üç tane psikolog, bir program yaparak çocukları eğlendirmek için bir etkinlik düzenlemek istedi.

İHA'nın haberine göre çocukların mescide gelmesi için Ali Baba'nın Çiftliği şarkısını söyleyen Şirikçi'nin o anlarını bir kişi sosyal medyadan paylaştı. Video yüzlerde tebessüm oluşturarak binlerce kişi tarafından izlendi.

Ömer Faruk Şirikçi, “Bizim en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi insanların karnını doyurmak, erzaklarını temin etmek... 1992 yılından beri yapıyorduk. Büyük bir felaket yaşadık ama Allah var, biz bu telaşın altından kalkacağımıza inanıyoruz.

Merkez aşevimizin etrafı tamamen yıkıldığı için içeriye giremedik ama eşyalarımızı alıp dışarı çıkardık ve bu binaya geldik. Burada birinci akşam çorba dağıtmaya başladık. Günlük 15 bin kişiye yemek ve erzak dağıtıyoruz. Bizim yerin bitişiğinde çadır kent var.

İstanbul Aile Vakfı'ndan gelen üç tane psikolog kardeşim bir program yapmak istedi ve maksadım çocukları toplamaktı. Çadır kent sakinlerine anons yaptım, Kur’an-ı Kerim okudum ve arkasından 'çocuklarınızı gönderirseniz onları eğlendireceğiz' dedim. Aileler ilk başta yanlış anlayıp çocuklarını göndermekte tereddüt etti.

Nasıl toplayacağımızı düşünürken bir anda aklıma bu şarkı geldi. Çocuklarınızı yollarsanız böyle şarkılar söyleyeceğiz dedim. Ve doğaçlama Ali Baba'nın Çiftliği şarkısını söyledim. Çocuklar da akın akın geldiler, program sonunda çocuklara oyuncaklar dağıttık. Bir gün sonra buluşmak üzere randevulaştık. Sıradan yaptığımız bir iş. Biz din görevlisiyiz ve hayatın içindeyiz” dedi.

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