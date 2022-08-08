Çekimleri tamamlandı

‘Sil Baştan Kaynanam’ın Sivas’taki çekimlerinin tamamlanmasının ardından filmin yönetmeni Raşit Çelikezer, senaristi Barış Başar ve oyuncular duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Raşit Çelikezer: Beklediğimizden daha iyi hava şartlarıyla karşılaştık, Sivas’ın çok yardımsever ve içten bir halkı var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. O kadar rahatız ki ‘Filmin devamını hemen çekelim’ diye aramızda espri yapıyoruz. Bu sıcaklığın perdeye yansıyacağını düşünüyorum. Kötü ya da sevilmeyen filmlerde emin olun ekip mutsuz çalışmıştır.
Asuman Dabak: Ben kız tarafıyım. Karakterimin ismi ‘Rasime. Klasik kız annesiyim, küçük küçük didişmelerimiz oluyor. Hikâyemizin çok tatlı bir örgüsü var, eminim herkes sevecek.
Algı Eke: Şehir dışında çok fazla projede bulunmuş bir oyuncu olarak, en rahat ettiğim şehirlerden biri Sivas. Sivas’tan gelen tüm proje tekliflerine açığım bundan sonra. Bayağı tarihi yerlerde çekim yaptık. Ortaya çok güzel resimler çıktı. 36 yaşındayım ve temmuz ayında hiç gece mont giydiğim olmadı. Burada giydim ve çok mutluyum. Çünkü sıcağı hiç sevmiyorum.
Alper Saldıran: Gerçekten çok iyi karşılandık. İnsanlar çok sıcak davranıyor. En son Sivas’a 32 yıl önce gelmiştim, baba tarafından da Sivaslıyım. Kendimi Sivaslılar tarafından çok sahiplenilmiş hissediyorum. Bu çok ilginç ve daha önce yaşamadığım bir duygu. Terlemeden çalışmak da müthiş.
Barış Başar: 3 senedir Urla’da yaşıyorum, pandemiden dolayı oraya göçtüm. İzmir’den buraya parmak arası terlikle gelmiştim. Uçaktan inince dondum. İki yorganla uyudum. Bu coğrafyanın hikâyesini yazmaya gayret ediyoruz. Romantik komediler genelde şehir ve metropol hikayesidir. Bizim ilk filmimiz Boyabat’taydı, şimdi de Sivas. En büyük derdimiz Sivas’ı anlatmaktı. Bunu da başardık.
Ünal Yeter: Sivas çok güzel resimler veren bir şehir ayrıca Türkiye’nin hiçbir yerinde görmediğim bir şey paylaşmak istiyorum. Sivas’ta yaya olarak yola adım attığınız an araç trafiği duruyor. İstanbul’da bu olacak şey değil. Sivas adeta bir Londra, adeta bir Paris. Bir de herkese Sivas Kongresi’nin yapıldığı binayı görmelerini tavsiye ediyorum. Bir ülkenin kaderinin ne kadar küçük bir mekânda, ne kadar az insan tarafından değiştirildiğini anımsamak müthiş bir duygu.
Yeşim Dalgıçer: Sivas benim için de çok farklıydı, çekim aralarında biz bile kendimiz için görüntüler çekiyoruz. Bir aile komedisi hazırlıyoruz, inşallah izleyiciye de geçer.
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