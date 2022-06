Aleyna Tilki yılı: 2022!

DIAMONDS SÖZLERİ (İNGİLİZCE / TÜRKÇE)

We could build a world for two

İkimiz için bir dünya kurabilirdik

You and me alone in the sunrise

Gün batımında sadece sen ve ben

Leave it all for something new

Yeni bir şeyler için her şeyi terk edebiliriz

So take a part of me

Sen de gel benimle ol

Cause he will never treat you right

Çünkü o sana hiçbir zaman iyi davranmayacak

I can name a million reasons why

Milyonlarca sebep sayabilirim

You deserve another kind

Sen başka bir türü hak ediyorsun

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

My love

Aşkım

Join me on the right side

Sağ taraftan bana katıl

Flying above

Yukarıda uçarken

I can be your fortune

Senin uğurun olabilirim

ah ah

Without you I am broken

Sensiz ben arızalıyım

I see you everywhere I go

Gittiğim her yerde seni görüyorum

Even in my dreams, I can't help it

Rüyalarımda bile, elimde değil

I don’t wanna take it slow

Ağırdan almak istemiyorum

So take a part of me

Sen de benimle ol

Cause he will never treat me right

Çünkü o bana hiçbir zaman iyi davranmayacak

I can name a million reasons why

Milyonlarca sebep sayabilirim

I deserve another kind

Ben başka bir türü hak ediyorum

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

My love

Aşkım

Join me on the right side

Sağ taraftan bana katıl

Flying above

Yukarıda uçarken

I can be your fortune

Senin uğurun olabilirim

ah ah

Without you I am broken

Sensiz ben arızalıyım

Put your diamonds on me

Beni elmaslarınla donat

oh oh oh oh

Diamonds on me...

Elmaslarınla beni...