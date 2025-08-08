Yaptığı açıklamalarla sıkça adından söz ettiren Aleyna Tilki, bir süredir yeni albüm hazırlığında.

Çalışmalarını tamamlayan şarkıcı, albümün yayın tarihini de ilginç bir davranışla duyurdu.

Bir ağaca tırmanan Aleyna Tilki, 'Kırlar' adlı albümün 22 Ağustos'ta yayınlanacağını duyurdu. Tilki'nin bu davranışı için bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Deli meli kız ama keyifli", "Ablam sen ne yapıyorsun?" yorumları yapıldı.