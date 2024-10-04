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        Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin şantaj davasında zorla getirme - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki'nin şantaj davasında zorla getirme

        Şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerinin ele geçirilip şantaj yapıldığı iddiasıyla görülen davada, sanık İ.Y.'nin avukatının talebi üzerine mahkeme tarafından Aleyna Tilki ve babası için zorla getirme kararı alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 04.10.2024 - 12:30
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        • 1

          Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip üçüncü kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yapıldığı iddiasıyla görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

        • 2

          Anadolu 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Aleyna Tilki katılmadı. Sanık İ.Y.'nin avukatı, bir önceki celsede de tanıklar Aleyna Tilki ve babası Mehmet Tilki'nin bulunmadığını söyleyerek zorla getirme talep etti.

          Mahkeme, Aleyna Tilki'nin zorla getirilmesine karar verdi.

        • 3

          NE OLMUŞTU?

          Tilki'nin kimlik bilgileri, yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen kişisel verileri, ev adresi, T.C. kimlik bilgisi, nüfus kaydı gibi birçok kişisel bilgisini ele geçiren İ.Y., ünlü şarkıcının babası ve asistanına ulaştı.

        • 4

          Instagram'dan önce Tilki'nin babasına mesaj atan İ.Y., "Kızınızın önemli bilgileri hacklenmiş" diyerek kimlik bilgilerinin yanı sıra, kimlik cilt no, aile sıra no ve okul numarası ile şubesine kadar özel bilgilerinin yer aldığı verileri paylaştı.

        • 5

          Daha sonra aynı bilgileri şarkıcının asistanına mail attı. Durumdan haberdar olan Tilki, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. Tilki'nin tüm Türkiye tarafından tanınıp takdir edilen bir sanatçı olup kişisel verilerinin hukuka aykırı ele geçirildiğinin belirtildiği dilekçede "Organize olduğu düşünülen bir örgüt tarafından kişisel verilerinin ele geçirilmesi ve maddi menfaat elde etme amacıyla Tilki ve ailesi bilgilerin ifşasıyla tehdit edilmektedir" denildi.

        • 6

          Başka bir Instagram adresinden şarkıcının bilgilerinin ifşa edildiğini, bunu gören kişilerin de aileye ihbarda bulunduğunun aktarıldığı dilekçede "Youtube kanalındaki bir videoda Aleyna'nın bilgileri paylaşılmış. Başka bir Instagram adresinde de Tilki'nin fotoğrafı, e-devlette yer alan bilgilerini 'ifşa' notuyla paylaşıp 3. kişilere iletmiştir" ifadeleri yer aldı.

          ŞÜPHELİ İNKAR ETTİ

          Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hesap sahibinin İ.Y. adlı bir kişiye ait olduğu belirlendi. Şüpheli, hesabın kendisine ait olduğunu ancak çalındığını iddia etti.

        • 7

          Ancak savcılık şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar etmedi. Şarkıcının kişisel verilerini ele geçirip babasına ve asistanına attığını belirledi. "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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