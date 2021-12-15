Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla gecelerde: Anlamsız panik!

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla gecelerde: Çekmesinler yoksa polis çağırırım!

Önceki gün gizemli erkek arkadaşıyla birlikte bir restoranda yemek yiyen Aleyna Tilki, çıkışta gazetecilerin sorularına, "Şu an çok acelem var" yanıtını vererek, geçiştirdi. Tilki'nin erkek arkadaşı ise, "Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım!" diyerek, tehditler savurdu

15.12.2021 - 15:49 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Aleyna Tilki (21), önceki akşam Etiler'deki bir restoranda yemekteydi.

    Tilki, yaklaşık 3 saat vakit geçirdiği mekandan gizemli bir erkekle çıktığı sırada kameraları fark edip, restorana geri girdi.

  • "ÇEKMESİNLER YOKSA POLİS ÇAĞIRIRIM!"

    Birlikte yemek yediği beyefendi ise görüntü alınmaması için mekanın dışındaki görevlileri, "Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım!" diyerek, tehdit etti.

  • MUHABİRLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

    Daha sonra şoförü, görüntü alınmaması için montunun önünü açarak, muhabirlere engel olmaya çalıştı.

  • SORULARI GEÇİŞTİRDİ

    Yaklaşık yarım saat sonra mekandan ayrılan Aleyna Tilki, gazetecilerin, "Yanınızda bir beyefendiyle mekandan çıkıyordunuz. Sonra mekana geri döndünüz. Beyefendinin kim olduğunu söyler misiniz?" sorusunu geçiştirdi.

    "ÇOK ACELEM VAR"

    Genç şarkıcı, "Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz, sizinle uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım." demekle yetindi.

    Yemek yediği erkek arkadaşı ile ilgili konuşmayan Tilki, ardından hızlıca oradan ayrıldı.

  • "VİZYONLU AYICIKLAR İSTİYORUM"

    Öte yandan Aleyna Tilki, daha önce İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olmuş ve şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla ilgili de konuşmuştu.

    Tilki, sevgili adayı hakkında, "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım... Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek. Ben de 'Bu kim?' diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak… Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın." ifadelerini kullanmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.