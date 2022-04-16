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Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı ve klibi olay oldu! - Magazin Haberleri

Aleyna Tilki emin adımlarla ilerliyor!

Yeni İngilizce parçası 'Take It Or Leave It'i yayımlayan Aleyna Tilki'nin hedefi müziğiyle tüm dünyada var olmak... Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen genç şarkıcı, profesyonellik basamaklarını tek tek tırmanıyor!

16.04.2022 - 09:14 | Güncelleme: MÜZİK

  • Aleyna Tilki, yeni İngilizce şarkısı 'Take It Or Leave It'i müzikseverlerin beğenisine sundu. Pop punk tarzdaki şarkı, adeta Tilki'nin asi ruhunu yansıtıyor. Bence Aleyna Tilki, yaklaşık 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuduğu dönemde üzerinde çalıştığı 'Take It Or Leave It'e tüm enerjisini ve renkli kişiliğini yansıtmış.

  • 'Take It Or Leave It'in klibinde genç şarkıcının gerçek evindeki odası ve garajının kullanılması da parçanın samimiyetini hissettiriyor. Klibi çekerken amatör ruhunu profesyonel vizyonuna yansıtmak için çaba gösteren Tilki, içinden gelerek dans ettiği şarkıda bana 2000'li yılların başlarında dinlediğimiz parçaları hatırlattı. Ayrıca 'Take It Or Leave It', Avril Lavigne'in şarkılarını anımsatan türden...

  • Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki'nin farklı tarzlara yönelmesi de çokyönlülüğünü ortaya koyuyor. Birkaç hafta önce 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumunu Gülşen ile kıyaslarken şimdi ise Tilki'nin global müzik arenasındaki yerini sağlamlaştıracağı düşünülen projesini konuşuyoruz. Bence 22 yaşındaki bir şarkıcının bu denli birbirine zıt tarzlarda karşımıza çıkması büyük bir başarı göstergesi... Zaten Aleyna Tilki de müziğiyle tüm dünyada var olmak istediğini ifade ederek, üretimlerine devam edeceğini vurguluyor.

  • Ayrıca genç şarkıcının yeni projesinin yayımlanmasından itibaren sosyal medyada çok konuşulmasının bir sebebi de klipteki iddialı sahneler... Daha önce Gülşen'in 'Lolipop' şarkısının klibinde Tilki'nin tarzına ait izler olduğunu hissettiğimi belirtmiştim. 'Take It Or Leave It'te de benzer bir düşünceyi savunuyorum. 

  • Bu kadar başarılı bir şarkının klibinin iddialı sahnelere ihtiyacının olup, olmadığı tartışılır. Ancak bu ikilem tabii ki kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Aleyna Tilki'nin sesinin önüne geçemez. Açıkçası ben profesyonellik basamaklarını tek tek tırmanan Tilki'yi hayranlıkla takip ediyorum ve diğer şarkılarını da heyecanla bekliyorum.

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