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Aleyna Tilki, geçtiğimiz yıl 2.7 milyon takipçili sosyal medya hesabından roman havası eşliğinde dans ettiği videoyu, "Rıfat Yüzüak ile kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum. Çingene tarzımı seviyorum." notuyla yayınlamıştı.

"MAHALLENİZE GELMEK İSTİYORUM"

Genç şarkıcı, eleştiri ve tepkiler üzerine şu açıklamayı yayınladı:

Tüm romanlara, çingenelere, onların özgürlüğüne ve yaşamı benimseyişlerine sonsuz saygılarımla... Amacım kalp kırmak değildi. Sizi o kadar önemsiyorum ki, cevap verme gereği duydum. Çingeneleri çok severim çünkü benim de özgür ruhuma hitap ederler. Niyetim asla onları aşağılamak değildi. Sadece 'çingene' kelimesi bana salaş bir tarz olduğunu çağrıştırdığı için kullandım ama ben her zaman salaşlığı severim, yargı olarak söylemedim. Tüm romanlara sonsuz saygı, sevgi ve içtenliğimi gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Gelin, dans edelim. Mahallenize gelmek istiyorum.

"AŞK" İDDİALARINA YANIT

Öte yandan son günlerde adı 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, "Şu anda hayatımda kimse yok!" diyerek, aşk iddialarına son noktayı koymuştu.

"YEMİN EDERİM YÜRÜDÜ!"

Tilki, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın Los Angeles'tayken 'kendisine yürüdüğünü' de iddia etmişti.

Ünlü isim, Bieber ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Vallahi yürüdü, yemin ederim!" diyerek, gülümsedi.