21 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilişki yaşayabileceği erkeği, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun" sözleriyle tanımlayan Tilki, bu kez kulis hallerini yayınladı.
Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, roman havasıyla oynarken çekilen videosunu, "Rıfat Yüzüak ile kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum. Çingene tarzımı seviyorum" notuyla paylaştı.
Tilki'nin yakın arkadaşı Şeyma Subaşı da şarkıcının bu gönderisine kayıtsız kalmadı. Subaşı, Aleyna Tilki'ye, "Seni seviyorum" yorumunu yaptı.
Öte yandan şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna da yanıt vermişti.
Tilki, "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım... Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek. Ben de 'Bu kim?' diye merak edeceğim ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak… Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem, hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'Görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın." ifadelerini kullanmıştı.
Buluşacağı kişinin karakterinin nasıl olması gerektiğini de açıklayan ünlü şarkıcı, "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak" demişti.
Aleyna Tilki, "Hangi davranış seni o kişiden soğutur?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
Olduğu gibi gözükmemesi ve boş konuşması, konuşmamayı bilmemesi… Çünkü ben dolu sohbet etmeyi severim. Hangi konu olursa olsun konuştuğumuz konuda bilgili olsun, o konuyu içselleştirsin isterim. Yarattığı kişiden konuşmasın, kalbinden konuşsun isterim. Böyle olmadığı zaman kaçarak uzaklaşıyorum. Bu durumla çok karşılaşıyorum, çok aptal insan var.
Tilki, "Bir takıntın var mı?" sorusunu ise, "Ben çok takıntılıyım ama işimle alakalı bir tanesini söyleyeyim; tenimin beyaz olması. Tenimi kontur yapacağım diye boyarlarsa kıyamet kopar. Güneşte biraz yanayım hemen ağlıyorum. Böyle şeylerde takıntılıyım. Bir şey çok düzenli gözüktüğü zaman ise bozarım" şeklinde cevaplamıştı.
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