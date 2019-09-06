Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. AVM'de arkadaşları ile bir araya gelen güzel şarkıcı, günün sonunda ise soluğu alışverişte aldı.

Ekim ayında Amerika'ya gideceğini söyleyen Aleyna Tilki, bir süre Amerika da kalıp eğitim alacağını söyledi. Göbek bölgesinde ki boya ile dikkat çeken Aleyna Tilki, "Evde boya yapıyordum. Canım sıkıldı, kendime de boya sürdüm. Sonrasında silmeye üşendiğim için böyle dışarı çıktım" açıklamasında bulundu.

Aleyna Tilki'yi kendisini boyamış halde gören sevenleri şaşkınlığını bir an gizleyemese de genç şarkıcı ile uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.