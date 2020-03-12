Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunduğu 'Yalan' şarkısına yapılan olumsuz eleştirilerle ilgili 2. Sayfa programına konuştu.

"Beni vizyonu olanlar anladı" diyen Tilki, o sözlerine şu ifadelerle açıklık getirdi:

İnsanın sözü müziği de kendisine ait olunca bir tane gelen güzel yorum bile çok güzel oluyor. Ben şarkımdan çok memnunum.

Çok güzel gidiyor her şey... Tam istediğim kitleye hitap ettim. Üstüne üstünlük genele de hitap ettim. Ama konular çarpıtılmış "Genel o zaman kalitesiz miydi?" diye. Hayır, sadece ben farklı bir vizyondan bahsettim. Vizyon farkından bahsettim.

"BENİM VİZYONUM FARKLI"

Benim vizyonum farklı, herkesin vizyonu farklı. Genelin vizyonu benzerdir ama bazıları daha çok okumuştur, daha çok sanat izlemiştir, daha çok film izlemiştir. O yüzden böyle olunca vizyon da gelişir ya, daha çok ülke gezmiştir. Bu tarz tipler başka bir tabaka oluyor, daha kültürlü oluyorlar daha vizyonlu oluyorlar onlar beni bu şarkıda daha kolay anlarlar.