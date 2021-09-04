Geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanan annesi Havva Öztel'in sağlık durumu hakkında konuşan şarkıcı, "Konserlerden dolayı ben de bayağıdır görmüyorum, ancak bizim temasımız olmadığı için ben dışarıdayım. Kendisi gayet iyi, şükür hafif şekilde atlatıyor" dedi.