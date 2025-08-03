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        Haberler Objektife Takılanlar Aleyna Tilki: Anne olmak istiyorum - Magazin haberleri

        Aleyna Tilki: Anne olmak istiyorum

        Aleyna Tilki, meslektaşı Edis ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Anne olmak istiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 10:07 Güncelleme: 03.08.2025 - 10:07
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        "Anne olmak istiyorum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yenikapı Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tilki, hem Edis ile olan dostluğuna hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

        "EDİS HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN ÖZEL İNSAN"

        Tilki, festival hakkında, "Çok güzel bir festival, Edis de sahne alacak. Güzel bir ortam var. Edis ile ikimiz global alanda son dönemde güzel deneyimler yaşadık. Paralel bir enerji var aramızda. Yakın tarihlerde de albümlerimiz çıkıyor, ne kadar benzer duygular yaşadığımızı konuştuk. Hayatımda gördüğüm en mütevazi, en özel insan. Sektörde çok arkadaşım yok zaten. Onun kadar kalbi temiz birisi yok" sözleriyle Edis'i övdü.

        Aleyna Tilki ve Edis
        Aleyna Tilki ve Edis
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        "BENİMLE ÇALIŞANLAR BİLE BENİ KISKANIYOR"

        Sektörde yaşadığı zorluklara da değinen Aleyna Tilki, kıskançlıklardan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi: Benimle çalışanlar bile beni kıskanıyorlar, varoluşum kıskanılıyor. Var olmam kıskanılan bir şey. İnsanların gözümün içine bakarken dişini bilemesinden rahatsızım. O yüzden izole bir hayat yaşıyorum. Zamanla bazı hisler ağırlaşıyor, artık bu durum bana çok korkunç geliyor.

        Sahne tarzı ve kendisine gelen eleştiriler hakkında da konuşan Aleyna Tilki, "Ben normalde bir kot ve tişörtle çıkarım, seviyorum. Ekstra kalabalık ve konsept günlerde giyim tarzımı biraz parlamalarla destekliyorum. Her zaman her şey eleştirilecek. Bunun önüne geçemeyiz. İnsanların doğal duyguları var; korku, özgüvensizlik, kaygı gibi. Kötü yorum yapanlara ‘Siz kötüsünüz gidin’ diyecek halim yok. Size bile neler söyleniyordur" ifadelerini kullandı.

        Evlilik ve çocuk sorularına da yanıt veren Tilki, anne olma isteğini dile getirdi. Şarkıcı, "Herkes gibi benim de anne olmaya hakkım var. Geçenlerde lise arkadaşımla çekilmişim, sevgilisi falan yazmışlar. Lise arkadaşım benim o gördüğünüz kişi. Yanlış yazılmış, yıllardır yanımda nasıl tanımıyorsunuz ya? O benim liseden arkadaşım" diyerek hakkında çıkan iddialara açıklık getirdi.

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        #Aleyna Tilki
        #Edis

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