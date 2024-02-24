Aleyna Çakır'ın ailesi çukura düştü

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Ankara'da Aleyna Çakır (21) olarak bilinen ve 3 Haziran 2021'de evinde ölü bulunan Sema Esen'in annesi Hatun Esen ve onu kurtarmak isteyen eşi Mehmet Esen, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düştükleri yaklaşık 8 metre derinlikteki su kuyusundan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Kaman ilçesinde meydana geldi.

Fotoğraf: İHA Ankara'da ölü bulunan Sema Esen'in annesi Hatun Esen, müstakil evlerinin ön tarafında bulunan yaklaşık 8 metre derinlikteki su kuyusuna düştü. Durumu fark eden eşi Mehmet Esen ise eşini kurtarmak isterken aynı şekilde kuyuya düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, su kuyusuna düşen çifti kurtardı. Yaralı Esen çifti, sağlık ekiplerince Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. REKLAM

Fotoğraf: İHA ALEYNA ÇAKIR KİMDİR? Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak tanınan Sema Esen, ölümünden önce kendisine şiddet uyguladığı görüntüleri sosyal medyadan canlı olarak yayınlayan Ümitcan Uygun hakkında şikayetçi oldu. Uygun ve evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir, gözaltına alınmalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda Uygun ve Özdemir hakkında 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'bilişim sistemine usulsüz girme' suçlarından dava açıldı. Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesinde 7 Ekim 2022'de görülen karar duruşmasında Uygun'a 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.