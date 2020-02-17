17 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor’un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda kaydettiği 22 golle, kariyerinin en parlak dönemine imzasını attı. Ligde 17 gole ulaşan Sörloth'un yeni hedefi ise Şota Arveladze'nin rekorunu geride bırakmak.
Trabzonspor’un sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde en parlak dönemine imzasını attı.
Ligde 17 golle krallık yarışında adını zirveye yazdıran 24 yaşındaki oyuncu bordo-mavili forma ile geçmiş dönemdeki performans verilerini geride bıraktı.
Sörloth, ülkesinin takımlarından Rosenborg ekibinde 2013-2015 yılları arasında 10 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetti. Golcü oyuncu yine Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt takımında ise 27 mücadelenin 20’sinde ilk on birde sahaya çıktı ve 14 gol, 6 asistle oynadı.
Ülkesindeki çıkışının ardından Hollanda takımlarından Groningen’e transfer olan Sörloth, 42 resmi maçta 6 gol, 4 asistle oynadı. Hollanda'da istediklerini yapamayan Alexander Sörloth, Danimarka ekibi Midtjylland’a transfer oldu. 26 maçta 15 gol, 9 asistle oynayan oyuncu, İngilizlerin dikkatini çekti ve Crystal Palace’ın futbolcusu oldu.
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