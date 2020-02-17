Sörloth, bordo-mavili takımda ise kariyerinin en iyi günlerini yaşıyor. Trabzonspor’da Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 33 maçta 22 gole imza atan Sörloth, bir sezonda en çok gol attığı dönemi yaşıyor. Karadeniz ekibinde adeta kendini bulan Sörloth, ligde 17, kupada 3 ve Avrupa’da ise 2 gol attı.