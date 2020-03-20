Alex'e önlem!

Alex de Souza, heykeline maske takılmasına teşekkür etti

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, kişisel Instagram hesabından Kadıköy'deki heykeline maske takılmasına teşekkür etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, efsane oyuncuları Alex'in Kadıköy'deki heykeline koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktı. Brezilyalı eski kaptan da "Teşekkür ederim" mesajını gönderdi.

SPORDA KORONAVİRÜS GÜNLÜĞÜ

KRALDAN ÇAĞRI

Ligler ertelenirken futbolcular da tedbiri elden bırakmıyor. Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz, Instagram'dan eşi ve kızlarıyla birlikte fotoğrafını paylaşıp "Evde kal" notunu düştü.

HİGUAİN'İ POLİS YAKALADI

Juventus'ta forma giyen Higuain, karantinadan kaçarak ülkesi Arjantin'e dönmek isterken havalimanında polis tarafından durduruldu. Repubblica'da yer alan habere göre; negatif çıkan koronavirüs testini polislere gösteren Higuain'in ayrılma talebi kabul görmedi ve yıldız golcü evine dönmek zorunda kaldı.

NEYMAR VE SİLVA KAÇTI

PSG'nin iki yıldızı Neymar ve Thiago Silva'nın Fransa'dan kaçtıkları ortaya çıktı. Virüsün yayılmasından önce ülke daha karantinaya alınıp giriş-çıkışlar kapatılmadan iki oyuncunun da ülkeleri Brezilya'ya gittikleri öğrenildi. İki oyuncu da yerlerini kulüp yetkililerine bile söylemezken, kendilerini dış çevreden izole ederek aileleri ile birlikte evden dışarı çıkmadıkları iddia edildi.