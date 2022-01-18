"YAŞA İNANMAM"

Jetson: "Sen futbol hayatında çok genç yaşta profesyonelliğe yükseldin. Sence bunun için ideal bir yaş var mı?"

Alex: "Bunun bir yaşı yok ancak fikirler var. Bu çocuk fiziksel olarak ne durumda? Gösterilen teklife nasıl yanıt veriyor? Ben çok şanslıydım. Çocuklarda ve gençlerde Coritiba'nın ikonları tarafından eğitim aldım. Sisico, Claudio Marques, Kruger ve Ze Roberto gibi isimler bana koçluk yaptı, bu konuda yeterince şanslıydım. Bu isimler benim için enerji harcadı. Çok fazla bire bir görüştük, konuştuk. İlk takımda, kulübü seven ve gençlere yardımcı olan futbolcular buldum. Ben yaşa ve genel hikayelere inanmam. Bireyseli korumak ve gelişmesine yardımcı olmak zorundayız."