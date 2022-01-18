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Alex de Souza'dan flaş Fenerbahçe açıklaması: Aykut Kocaman... - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

Alex de Souza'dan olay açıklama: Aykut Kocaman...

Brezilya'da antrenörlük kariyerine devam eden Alex de Souza katıldığı bir soru cevap etkinliğinde Fenerbahçe'yle ilgili de konuştu ve Aykut Kocaman'la ilgili flaş açıklama yaptı

18.01.2022 - 09:32 | Güncelleme: FUTBOL

  • Futbolculuk kariyerinde ülkemizde Fenerbahçe ile efsaneleşen ve şu anda Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza, soru-cevap etkinliğine katıldı.

  • KONU FENERBAHÇE'YE GELDİ

    Brezilyalı teknik adamın, eski takım arkadaşları ve yakınları Alex hakkında konuştu ve ona sorular yöneltti. Etkinlikte konu Fenerbahçe'ye de geldi.

     

  • "ZICO İLE TECRÜBEM HARİKA"

    Serginho Cabeceo: "Zico ile tecrüben nasıldı? Bugün öğrencilerine aktarmak için ondan aldığınız tecrübeler var mı?"

    Alex: "Zico ile olan tecrübem gerçekten harika. Zico, benim idolüm ve bizim jenerasyonumuzun referansı.Zico ile sahadaki durumla ilgili birçok kez fikir alış verişinde bulundu. Zengin bir tecrübe edindim. Onunla geçirdiğim süreçte edindiğim tecrübenin büyük bir kısmı teknik kısım ve insan olmayla ilgili. Zico, futbolda tanıştığım harika bir menajerdi."

  • "FUTSAL BENİ ETKİLEDİ"

    Jetson: "Parlak kariyerinde futsal önemi neydi?"

    Alex: "Futsal beni olumlu şekilde yüzde 100 olarak etkiledi. Benim sportif eğitimimi destekledi, saha içerisinde ve saha dışarısında."

  • "YAŞA İNANMAM"

    Jetson: "Sen futbol hayatında çok genç yaşta profesyonelliğe yükseldin. Sence bunun için ideal bir yaş var mı?"

    Alex: "Bunun bir yaşı yok ancak fikirler var. Bu çocuk fiziksel olarak ne durumda? Gösterilen teklife nasıl yanıt veriyor? Ben çok şanslıydım. Çocuklarda ve gençlerde Coritiba'nın ikonları tarafından eğitim aldım. Sisico, Claudio Marques, Kruger ve Ze Roberto gibi isimler bana koçluk yaptı, bu konuda yeterince şanslıydım. Bu isimler benim için enerji harcadı. Çok fazla bire bir görüştük, konuştuk. İlk takımda, kulübü seven ve gençlere yardımcı olan futbolcular buldum. Ben yaşa ve genel hikayelere inanmam. Bireyseli korumak ve gelişmesine yardımcı olmak zorundayız."

     

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