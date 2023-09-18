Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı: Dehşet verici şekilde...

"3 YIL KALMAM GEREKİYORDU 8 YIL KALDIM"

UOL Esporte'ye konuşan Brezilyalı yıldız, "Brezilya'dan Türkiye'ye gitmeye ikna oldum çünkü Fenerbahçe'nin önerdiği kontrat dehşet verici şekilde iyiydi. Bu teklife asla 'hayır' diyemezdim. Yirmiden fazla uçak biletim, iki araba, bir ev, maç başı ücretlerim ve asist ödüllerim vardı. Avrupa'nın en iyi kulüplerinin verdiği gibi bir kontrattı. Fenerbahçe'de 3 yıl kalmam gerekiyordu ama 8 yıl kaldım." dedi.