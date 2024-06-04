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        Haberler Gündem Güncel "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" diye yazan Evren Barış Yavuz hakkında iddianame | Son dakika haberleri

        "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" diye yazan Evren Barış Yavuz hakkında iddianame

        "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısı ve "Jet yakıtı satmışlar" şeklindeki sosyal medya paylaşımı nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan Evren Barış Yavuz hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Yavuz'un 16 yıl 1 aya kadar hapsi istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:40 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:45
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        Evren Barış Yavuz için istenen ceza belli oldu
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        "Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" başlıklı yazısı ve "Jet yakıtı satmışlar" şeklindeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Evren Barış Yavuz hakkında iddianame hazırlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Lütfü Haluk Bayraktar, Selçuk Bayraktar ve Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

        İddianamede, 9 Nisan'da müştekilere yönelik "Jet yakıtı satmışlar" şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan, ayrıca 13 Şubat'ta bir internet sitesinde, "Alevilerin Neden Bir PKK'si olmalıydı?" başlıklı bir yazı yayınladığı tespit edilen Yavuz hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Yavuz'un Türkiye için insansız hava araçları üreten müştekilerle ilgili yanıltıcı bilgi yaydığı yönünde müştekilerin avukatları tarafından savcılığa 15 Nisan'da şikayet dilekçesi sunulduğu belirtildi.

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        İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 9 Mayıs tarihli rapora göre, Yavuz hakkında daha önceden "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gibi suçlardan soruşturmalar yürütüldüğü, ayrıca Yavuz'un Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenciyken terör örgütü PKK tarafından düzenlenen yürüyüşlere katıldığına ilişkin bilgiler elde edildiği aktarıldı.

        2018'DE PKK PROPAGANDASINDAN YARGILANMIŞ

        UYAP kayıtlarına göre de iddianamede, Yavuz'a 2018'deki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis verildiği, ancak ertelenen bu hükmün henüz kesinleşmediği bilgisine yer verildi.

        İddianamede, Evren Barış Yavuz'un "Alevilerin Neden Bir PKK'si olmalıydı?" başlıklı yazısında ise devlete karşı silahlı mücadeleyi meşru gösterdiği, bunun için de PKK silahlı terör örgütünü örnek verdiği kaydedildi.

        Yavuz'un, PKK terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı dile getirildi.

        "KAMU BARIŞINI BOZMAYA YÖNELİK"

        İddianamede, Yavuz'un, Selçuk Bayraktar ile Lütfü Haluk Bayraktar'ın aynı karede bulunduğu ve Filistin halkı lehinde düzenlenen bir mitingde çekilmiş fotoğrafı "Jet yakıtı satmışlar" notuyla paylaştığı kaydedildi.

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        Yavuz'un eyleminin, Türkiye'nin iç ve dış güvenliği ile kamu düzenine ilişkin olduğu ifade edilen iddianamede, bu paylaşım üzerine kamuoyunda tartışmalar meydana geldiği, bu açıdan da söz konusu paylaşımın kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.

        İddianamede, müştekilerin İsrail'in katliamlarına destek oldukları yönünde algı oluşmasına kasten neden olabileceği belirtilen paylaşımın, aynı zamanda müştekilerin onur, şeref ve saygınlıklarını rencide edebilecek nitelikte somut bir eylem olduğu anlatıldı.

        İFADESİNDE İLETİŞİM HATASI YAPTIĞINI SAVUNDU

        İddianamede, Yavuz'un ifadesinde, "Alevilerin Neden Bir PKK'si olmalıydı?" başlıklı yazıyı kendisinin değil, Ali Tektaş tarafından 2013'te www.fraksiyon.org isimli internet sitesinde yazıldığını, o dönem bu sitede adına yönetici paneli açıldığını ve kendisinin sadece sayfa düzenleyicisi olduğunu iddia ettiği kaydedildi.

        2015'te bu siteden ayrıldığını, 2016'da ise sitenin kapandığını, bu nedenle Ali Tektaş'ın ismi ile fotoğraf bilgilerinin silindiğini, ancak kendisinin sitede yönetici olarak görülmeye devam ettiğini iddia eden Yavuz'un, 2017'de site kapandıktan sonra yazının "alevienstitusu.blogspot.com" sitesinde kendi adının yer aldığı bir makaleymiş gibi yayınlandığını öne sürdüğü aktarıldı.

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        İddianamede, Yavuz'un, Bayraktar ailesine yönelik paylaşımına ilişkin ise 1 Ocak'ta düzenlenen Filistin'e destek mitinginde İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısı yapıldığını, ancak İsrail'e ihracatın yapılmaya devam edildiğini öğrenmesi üzerine tutarsızlığı ifade etmek için mitingi temsil eden ve çok paylaşılan fotoğrafı kullandığını söylediği belirtildi.

        Paylaşımı özgür iradesiyle yaptığını dile getiren Yavuz'un, Bayraktar ailesi veya Baykar şirketinin İsrail ile ticaret yaptığını ima etme amacı olmadığını, bir iletişim hatası yaptığını savunduğu aktarıldı.

        "SAVUNMASI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK"

        İddianamede, Yavuz'un paylaşımında açıkça "Jet yakıtı satmışlar" şeklinde yazması ve müştekilere ait fotoğrafı kullanması göz önüne alındığında, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi.

        Evren Barış Yavuz'un, "terör örgütü propagandası yapmak", "zincirleme şekilde alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 3 yıl 4 aydan 16 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Başsavcılık, iddianameyi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

        EVREN BARIŞ YAVUZ KİMDİR?

        Türkiye'de siyasi iletişim alanında çalışan Evren Barış Yavuz, geçmişte Kadıköy Belediyesi'nde Kültür Sanat Direktörü olarak görev yaptı. Evren Barış Yavuz, ayrıca siyasi gündem ve güncel olaylar üzerine yorum ve analizler içeren yazılar da yazmaktadır.

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        #Evren Barış Yavuz
        #iddianame
        #alevilik
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