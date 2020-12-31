Alev Alev yeni bölüm ne zaman, bu akşam neden yok soruları gündemde yer alıyor. Bu akşam yılbaşı dolayısıyla Alev Alev dizisi yerine Güldür Güldür Show yayınlanacak...

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Alev Alev yeni bölümün gelecek hafta yayınlanması bekleniyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar.

Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.