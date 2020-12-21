Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Alev Alev, 8. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha sahne olacak. İşte şimdiden merakla beklenen 8. yeni bölüm fragmanı...

ALİ, ÇİÇEK'İN YÜZÜNÜ GÖRÜYOR!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali'nin, Çiçek'in yüzünü görmek istediği heyecan dolu tanıtımda Çiçek, kaçmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Çiçek'in yüzünü gören Ali şoke olurken, öğrendiği sarsıcı gerçek karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.



ALEV ALEV 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

ALEV ALEV'İN 7. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Ali, Çiçek'in İskender tarafından alevlere itildiğini öğrendi. Korkunç gerçek karşısında sarsılan Ali, öfkesine hakim olamadı ve yaptığı planla İskender'i bıçakladı. Olanlar karşısında dehşete düşen Çiçek ise Ali'nin tutuklanmaması için elinden geleni yaptı. Cemre ve Rüya, evlerinde ilk kez ufak bir kutlama yaparken onları Ozan ve Ömer yine yalnız bırakmadı.

Dördünün eğlenceli anları seyircilerin de yüzlerini güldürürken Rüya ile Ömer, birbirine olan hislerini giderek fark etmeye başladı. Ancak Cemre, Rüya, Ozan ve Ömer her şeyin yolunda gittiğini düşünürken, Çelebi gücünü kötüye kullanarak hamlelerini yapmaya devam etti. Ozan'ın evine vergi borcunun gelmesi üzerine Ömer, dostuna yardım edebilmek için tehlikeli bir adım attı. Borcu kapatabilmek için kumarhaneye giden Ömer, burada saldırıya uğradı. Kaçmaya çalışan Ömer'i saldırganlar mahalleye kadar takip ederek omzundan yaraladı. Ömer'i yaralı halde bulan Rüya ise korku dolu anlar yaşadı.

Cemre ise yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımı atarak akıl sağlığı raporu almak için heyet karşısına çıktı. Hayatını değiştirecek bu adımı atarken Çelebi de Cemre'nin o raporu alamaması için elinden geleni yaptı. Cemre'nin, heyet karşısına çıktığı final anları ise bölüme damgasını vurdu. Cemre, yaptığı duygu dolu ve çarpıcı konuşmayla izleyenleri derinden etkilemeyi başardı. Peki Çelebi'nin hamlelerine rağmen Cemre, heyetten akıl sağlığı raporunu almayı başarabilecek mi?

ALEV ALEV 7. SON BÖLÜM İZLE