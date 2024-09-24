Alessandra Ambrosio'dan plaj voleybolu şovu
Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, voleyboldaki yeteneğini plajda sergiledi
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Victoria's Secret'ın eski meleklerinden Alessandra Ambrosio, Los Angeles'ın Santa Monica bölgesinde plaj voleybolu oynarken görüntülendi.
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43 yaşındaki Brezilyalı model, bikini altı ve kısa tişörtüyle çıktığı plajda voleybol becerilerini sergiledi.
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Son dönemde art arda New York Moda Haftası, MTV Müzik Ödülleri ve ABD Açık'taki etkinliklerde boy gösteren ünlü model, plajda arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.
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Alessandra Ambrosio, bir ara arkadaşının çocuğuyla ilgilenirken de görüldü.
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2018'de ayrıldığı eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden iki çocuğu olan Alessandra Ambrosio, kısa bir süre önce kızı Anja'nın 16'ncı doğum gününü kutlamıştı. Ünlü modelin oğlu Noah ise 12 yaşında.
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Alessandra Ambrosio, kızının doğum gününü kutlarken; "Bugün olağanüstü bir kadın olma yolculuğunda önemli bir dönüm noktası. Güçlü, nazik, zeki, yaratıcı, içi ve dışı güzel inanılmaz insan oluşunla bundan daha fazla gurur duyamazdım" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
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Ağustos ayında ailesiyle Hawaii'de tatil yapan ünlü model, bu tatilden peş peşe paylaşımlarda bulunmuştu.