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        Haberler Bilgi Yaşam ALES/3 başvuru ve sınav tarihi 2024 belli oldu! ÖSYM takvimi ile ALES 3 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        ALES/3 başvuru ve sınav tarihi 2024 belli oldu! ÖSYM takvimi ile ALES 3 ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım sürüyor. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar, yılın son sınavı olan ALES/3'e katılım sağlayacak. Bu sebeple ''ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, ücreti ne kadar?'' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. ALES 3 başvuru ve sınav tarihi ÖSYM takvimi ile belli olmuştu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 23.08.2024 - 15:45
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        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) yılda 3 kez düzenleniyor. Yılın ilk iki sınavına katılmayan adaylar, ‘’ALES/3 ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?’’ sorularının yanıtını merak ediyor. ÖSYM sınav takviminde ALES/3 başvuru ve sınav tarihi bilgisine yer verilmişti. Takvime göre 2024 ALES/3 sınavı başvuruları ekim ayında başlayacak. İşte, 2024 ALES 3 sınav tarihi ve başvuru ücreti...

        • 2

          ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) başvuruları, 1-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

          ALES/3 sınavı geç başvuruları ise 16 Ekim 2024 tarihinde alınacak.

        • 3

          ALES/3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          ALES/3 sınavı başvuru ücreti, 490 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

        • 4

          ALES/3 NE ZAMAN?

          ALES/3 sınavı, 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

        • 5

          ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES/3 sonuçları 6 Aralık 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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