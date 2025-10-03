Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ALES/3 başvuru tarihleri 2025: ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, sınav ücreti ne kadar?

        ALES/3 başvuru tarihleri: ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda üç kez uygulanan ALES, sayısal ve sözel bölümlerden oluşmaktadır. Türkiye genelinde eş zamanlı başlayan sınav, 150 dakika sürmektedir. Sınav için geri sayım sürerken, ALES/3 başvuru tarihleri adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?" İşte 2025 ALES/3 başvuru takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2025 - 21:33 Güncelleme: 03.10.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ALES/3 başvuru takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. ALES başvuruları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden belirtilen tarih aralığında yapılabilecek. Akademik kariyer hedefleyenler, çalışmalarına hız verdi. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, sınav ücreti ne kadar?" İşte detaylar...

        • 2

          ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

          ALES 3 başvuruları 7- 14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabileceği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr

          veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de kolayca tamamlayabilirler.

        • 4

          GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

          ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim 2025 saat 23:59'a kadar sürecek

          ALES 3 NE ZAMAN?

          ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

        • 5

          ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Trump: Hamas 6 Ekim'e kadar evet demeli
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Habertürk Anasayfa