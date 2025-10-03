ALES/3 başvuru tarihleri: ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda üç kez uygulanan ALES, sayısal ve sözel bölümlerden oluşmaktadır. Türkiye genelinde eş zamanlı başlayan sınav, 150 dakika sürmektedir. Sınav için geri sayım sürerken, ALES/3 başvuru tarihleri adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak?" İşte 2025 ALES/3 başvuru takvimi...
- 1
ALES/3 başvuru takvimi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. ALES başvuruları, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden belirtilen tarih aralığında yapılabilecek. Akademik kariyer hedefleyenler, çalışmalarına hız verdi. Peki, "ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl başvuru yapılır, sınav ücreti ne kadar?" İşte detaylar...
- 2
ALES 3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
ALES 3 başvuruları 7- 14 Ekim tarihleri arasında alınacak.
- 3
BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabileceği gibi, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr
veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de kolayca tamamlayabilirler.
-
- 4
GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/3 geç başvuruları 21 Ekim 2025 saat 23:59'a kadar sürecek
ALES 3 NE ZAMAN?
ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.
- 5
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 3 sınav sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.