ALES/3 başvuruları başladı! İşte 2023 ÖSYM AİS ile ALES başvuru ekranı...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/3 başvuruları 29 Eylül itibarıyla başladı. 19 Kasım'da gerçekleştirilecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar ALES başvurularını 9 Ekim 2023 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. İşte ÖSYM AİS ile 2023 ALES başvuru ekranı ve başvuru ücretine ilişkin merak edilenler...
- 1
ÖSYM AİS ile ALES başvuru ekranı, akademik kariyer hedefi olanlar tarafından takip ediliyor. ALES/3 başvuruları 29 Eylül Cuma günü itibarıyla başladı. 9 Ekim'e kadar sürecek olan ALES başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. ALES/3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek, sınav sonuçları ise 5 Aralık'ta açıklanacak. İşte 2023 ALES/3 başvuru ekranı...
- 2
ALES BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÖSYM'nin takvimine göre ALES başvuruları 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak.
- 3
ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın 3'üncüsünün başvuruları 29 Eylül Cuma günü itibarıyla başlıyor. ALES/3 başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile gerçekleştirilecek.
-
- 4
ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
ALES başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
Yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşecek.
- 5
ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınavın geç başvuruları ise 17 Ekim 2023 tarihinde alınacak.