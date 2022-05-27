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ALES/2 sınav ve başvuru tarihleri açıklandı! ÖSYM duyurdu: ALES sınav takvimi 2022!

ALES/2 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu! ÖSYM ile ALES sınav takvimi 2022!

ALES başvuru ve sınav tarihleri araştırılıyor. ÖSYM takvimi ile 2022 ALES/2 sınavı ve başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan ilk sınav sonrasında gözler 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na çevrildi. 81 ilden yüksek lisans yapmak isteyenlerin katılacağı ALES/2 sınavına ilişkin detayları sizler için paylaştık. İşte, konuya ilişkin merak edilenler...

27.05.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yılda 3 kez gerçekleştirilen ALES sınavları için başvuru tarihi yaklaştı. ÖSYM takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru tarihleri netlik kazandı. Mayıs ayının son günlerinde merak içinde olan adaylara açıklama ÖSYM'den geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

  • ALES BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE?

    ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayıp 4 Temmuz tarihinde sona erecek. Böylece ALES/2 başvurularını tamamlayan adaylar sınav günü bekleyeme başlayacak.

  • ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 21 Ağustos Pazar günü yapılacak.

  • ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ALES/2 sınavı 4 Haziran – 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. ALES/1 kılavuzundaki ücret bilgisine göre ALES başvuru ücreti 185,00 TL olarak kılavuzda yer alan bankalara yatırılabilecek.

  • ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022

    ALES/2 ücretini ödemek için son gün 5 Temmuz 2022.

    Kılavuzda "Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir." ifadelerine yer verildi. 

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