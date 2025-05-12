ALES maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES, 100 sorudan oluşmaktadır. Akademik kariyer planlayanlar ALES/2 başvuru tarihi ve başvuru ücretini araştırmaya başladı. Peki, "ALES başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...