ALES/2 başvuru ekranı 2025: ÖSYM kılavuzu ile ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Takvimde belirtildiği gibi ALES/2 başvuruları 13 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Akademik kariyer hedefi olanlar için yılda üç kez ÖSYM tarafından organize edilen ALES, sözel ve sayısal olmak üzere iki ayrı testten oluşmaktadır. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 ALES başvuru ekranı ve ücreti...
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ALES başvuru süreci başladı. Akademik kariyer planlayanlar ALES/2 başvuru ekranı ve başvuru ücretini araştırmaya başladı. Sayısal ve sözel testlerden oluşan ALES, 100 sorudan oluşmaktadır. Peki, "ALES başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuruları, 13-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak.
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ALES/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/2 başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.
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ALES/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
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ALES NE ZAMAN?
ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.