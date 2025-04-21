Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 ALES/1 sonuç tarihi belli oldu!

        ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel sınav tarihi

        Yılın ilk akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 13 Nisan Pazar günü ÖSYM tarafından yurt genelinde gerçekleştirildi. Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katılım sağladığı sınavın ardından, şimdi gözler ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte ALES/1 sonuç açıklanma tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 23:25 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akademik hayallere bir adım daha yaklaşmak isteyen binlerce aday, 13 Nisan’da yapılan 2025 ALES/1 sınavında ter döktü. Yüksek lisans ve akademik kadro başvurularında belirleyici rol oynayan sınavın ardından, şimdi tüm gözler sonuçlarda. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte adayların merakla beklediği o tarih...

        • 2

          ALES/1 SINAV SÜRECİ TAMAMLANDI

          Yüksek lisans eğitimi almak, akademik kadrolara yerleşmek gibi amaçlarla tercih edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzeleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavlarının ilki 13.04.2025 tarihinde bu hafta sonu gerçekleşecek.

        • 3

          Kılavuza göre 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak. 50 sayısal ve 50 sözel alandan soruların bulunacağı sınavda adayların süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

        • 4

          ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak. ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        İsrail devlet televizyonu: İsrail İran'a olası saldırının tatbikatını yaptı
        Bahçeli'den yeni görüntü
        Bahçeli'den yeni görüntü
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        ABD Başkanı Trump: İran'la iyi görüşmeler yaptık
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gelişme
        Pervin Buldan'dan açıklama
        Pervin Buldan'dan açıklama
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        G.Saray için flaş transfer iddiası!
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Üzerine kaya parçası düştü: 5 yaralı
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Rangers'tan Mourinho'ya kanca!
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Trump Hegseth'in arkasında duruyor
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        TÜRKSAT 6A göreve başladı
        Immobile tartışması!
        Immobile tartışması!
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        New Balance, Vans ve Camper'a 'domuz derisi' cezası
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Habertürk Anasayfa