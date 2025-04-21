Akademik hayallere bir adım daha yaklaşmak isteyen binlerce aday, 13 Nisan’da yapılan 2025 ALES/1 sınavında ter döktü. Yüksek lisans ve akademik kadro başvurularında belirleyici rol oynayan sınavın ardından, şimdi tüm gözler sonuçlarda. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte adayların merakla beklediği o tarih...