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        Haberler Bilgi Yaşam ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

        ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile 2024 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) 28 Temmuz tarihinde düzenlendi. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber ALES/2 sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Takvime göre, akademik kariyer yapmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte, 2024 ALES/2 sonuç sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 11:52 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:58
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        • 1

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Temmuz ayında gerçekleşti. ALES/2 sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için ÖSYM duyuruları yakın takibe alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvim ile ALES sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki, 2024 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı…

        • 2

          ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi ile ALES/2 sonuç tarihi belli oldu.

          Takvime göre ALES/2 sonuçları, 16 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          ALES/2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

          ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

          ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

          ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.

          Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

        • 5

          ALES SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

          Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

          Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

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